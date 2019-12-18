Военная контрразведка в 2019 году разоблачила 115 участников незаконных вооруженных формирований, осуждены 12 боевиков – СБУ

По материалам военной контрразведки в 2019 году было открыто 538 уголовных производств в Украине. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 18 декабря.

192 производства были открыты в связи с преступлениями против основ национальной и общественной безопасности, девять – в сфере охраны государственной тайны и служебной информации, 128 – в сфере служебной деятельности и за коррупционные правонарушения, 96 – в сфере хозяйственной деятельности.

О подозрениях с начала года сообщили 119 лицам.

«К различным срокам и видам наказания было приговорено 43 человека, в том числе два – за государственную измену, 16 – за терроризм… Кроме того за год разоблачены 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков», – сообщили в СБУ.

Кроме того, в 2019 году пресечена деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств.

«Зафиксировано 67 фактов направления представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом, выдворен 21 иностранец», – отметили в СБУ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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