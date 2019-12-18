«Это была секта»: Наргиз раскрыла шокирующие причины ухода от Фадеева

Говоря о скандальном уходе из

лейбла MALFA, исполнительница подчеркнула: ей не за что извиняться, так как

жертвой в данной ситуации является только она. Певица опровергла

информацию о том, что ушла от продюсера в период его болезни.

Наргиз отметила, что

менеджмент лейбла перестал ею заниматься задолго до начала проблем со здоровьем

у Максима Фадеева. По ее словам, в какой-то момент продюсер просто потерял к

ней профессиональный интерес.

«Отношение у него ко мне было потребительское. Он

написал всего одну песню, которая выстрелила, – «Ты моя нежность». Но я же не

могу всю жизнь петь одну песню», – заявила звезда.

Закирова призналась, что

ей жалко Максима Фадеева как человека. «Ну как жалко? Вы все разбежались от

него, как сектанты он Чарльза Мэнсона», – сравнила Ксения Собчак.

«Вот, точно! Это была секта. У человека, кажется, что-то происходит с

психикой. Мы же разбежались от него не просто так», – добавила певица.

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Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 2 Дек 2019 в 3:01 PST

Напомним, что Максим Фадеев

и звезда шоу «Голос» сотрудничали с 2014 года. Продюсер не желает

комментировать разрыв с бывшей подопечной. Примечательно, что он зачастую

расстается со своими исполнителями со скандалами. Так в свое время продюсерский

центр Максима Фадеева покинули Линда, Полина Гагарина, Елена Темникова и Олег Майами.

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