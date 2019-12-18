«Это была секта»: Наргиз раскрыла шокирующие причины ухода от Фадеева

Говоря о скандальном уходе из
лейбла MALFA, исполнительница подчеркнула: ей не за что извиняться, так как
жертвой в данной ситуации является только она. Певица опровергла
информацию о том, что ушла от продюсера в период его болезни.
Наргиз отметила, что
менеджмент лейбла перестал ею заниматься задолго до начала проблем со здоровьем
у Максима Фадеева. По ее словам, в какой-то момент продюсер просто потерял к
ней профессиональный интерес.
«Отношение у него ко мне было потребительское. Он
написал всего одну песню, которая выстрелила, – «Ты моя нежность». Но я же не
могу всю жизнь петь одну песню», – заявила звезда.
Закирова призналась, что
ей жалко Максима Фадеева как человека. «Ну как жалко? Вы все разбежались от
него, как сектанты он Чарльза Мэнсона», – сравнила Ксения Собчак.
«Вот, точно! Это была секта. У человека, кажется, что-то происходит с
психикой. Мы же разбежались от него не просто так», – добавила певица.
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Напомним, что Максим Фадеев
и звезда шоу «Голос» сотрудничали с 2014 года. Продюсер не желает
комментировать разрыв с бывшей подопечной. Примечательно, что он зачастую
расстается со своими исполнителями со скандалами. Так в свое время продюсерский
центр Максима Фадеева покинули Линда, Полина Гагарина, Елена Темникова и Олег Майами.
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