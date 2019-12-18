Список умерших легенд уходящего года

18.12.2019, 12:05, Разное

Одной из главных потерь, которую до сих пор активно обсуждают, стала кончина певицы Юлии Началовой. Исполнительница скончалась 16 марта. Причиной ее смерти стали острая сердечная недостаточность и сепсис – заражение крови.

Буквально через пару недель после этой трагедии, 3 февраля, умер популярный рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл. Музыкант выступал в одной из ижевских клубов, после чего ему резко поплохело в гримерке. По результатом вскрытия удалось установить причину смерти – острая сердечная недостаточность, явившаяся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

В день Победы, 9 мая, знаменитый журналист Сергей Доренко скончался в результате ДТП. Он ехал на мотоцикле и не справился с управлением. На место происшествия тут же приехала «скорая помощь», но спасти ведущего не удалось.

Беда коснулась и индустрии моды. 6 августа умерла икона стиля – фэшн-директор ЦУМ – Алла Вербер. В свое время ей удалось победить рак, в итоге, по официальной версии, ее погубил анафилактический шок после того, как она отведала морепродуктов на итальянском курорте.

И, конечно, нельзя оставить без внимания недавнюю кончину экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Политик умер 10 декабря  в Мюнхене в возрасте 83 лет. Государственному деятелю провели операцию на сердце, в результате чего у него начались серьезные осложнения. 



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