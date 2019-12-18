Соловьев оценил выпуск в ДНР марки с изображением Сталина

«Для жителей Донецка и Луганска история неожиданно вернулась, и они вновь вынуждены бороться с нацизмом. Поэтому их отношение к Сталину понятно. Возможно ли выпустить такую марку в России? На этот вопрос придется ответить к 75-ой годовщине Великой Победы», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал выпуск в ДНР почтовой марки с изображением Сталина.

«Отношение к Сталину в Донбассе понятно, потому что там идет борьба с украинскими нацистами, и первые образы, которые всплывают в сознании, это образы победы над нацизмом, победы в Великой Отечественной войне. А руководителем Советского Союза тогда был Сталин», – отметил журналист Владимир Соловьев.

В среду стало известно, что госпредприятие ДНР «Почта Донбасса» выпустило марку и конверт первого дня, «посвященные выдающемуся революционеру и политическому деятелю Иосифу Сталину». Этой маркой была открыта филателистическая серия «Великие люди», сообщило «Донецкое агентство новостей».

Вопрос по поводу того, может ли «Почта России» выпустить подобную марку, пока обсуждается, заметил Соловьев. «Праздновать 75-летие Победы дату, отмечая роль маршалов и генералов, при этом не говоря о главнокомандующем, сложно. Несмотря на то, что никто не собирается забывать трагические кровавые истории сталинских репрессий, историческая правда требует понимания и знания роли Сталина в Великой Победе», – подчеркнул собеседник.

Летом комиссия по исторической памяти президентского Совета по правам человека возмутилась установкой памятников Сталину. Поводом послужили сообщения о монументальном увековечении вождя в различных российских регионах.





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