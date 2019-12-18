Медики озвучили основные признаки ожирения печени. Они рекомендуют обратить на данные симптомы внимание, поскольку это состояние чревато развитием осложнений.
Жировые накопления в печени обычно встречаются у людей среднего возраста. Это состояние может долгое время не беспокоить, а после привести к циррозу и другим нарушениям в работе этого органа. Печень становится уязвимой к возникновению различных патологий. Жировые накопления возникают в результате неправильного питания и вредных привычек.
При ожирении печени человек может ощущать хроническое вздутие, боли в верхней правой доле, диффузные боли в правом подреберье, тошноту и рвоту. Тревожными сигналами являются хронический упадок сил и резкая потеря веса. При употреблении алкоголя отмечается желтуха и лихорадка.
Чтобы предотвратить это опасное состояние, важно следить за своим питанием, регулярно выполнять физические упражнения, отказаться от употребления спиртного и фаст-фудов.
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