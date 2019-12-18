Олег Майями: Ксения Собчак готовит разгромный материал против Макса Фадеева

По словам экс-артиста музыкального лейбла MALFA Олега Майами, Ксения Собчак вместе с Наргиз Закировой готовит разгромный материал против Макса Фадеева. Закирову разочаровал наставник и она со скандалом покинула лейбл.

О музыкальном продюсере сложилось неоднозначное мнение, некоторые люди считают его прекрасным человеком и профессионалом своего дела, но есть и те, кто отзываются о нем, как о тиране. Недавно Закирова заявила, что к ней было потребительское отношение. Певицу в тот момент поддержал и Олег Майами, который тоже вышел из состава MALFA. Он не стеснялся в выражениях и грубо раскритиковал работу Фадеева. Однако позже пожалел о своем поступке и искренне раскаялся. В шоу «Ходят слухи» исполнитель сообщил, что отказался принимать участие в скандальном выпуске программы Собчак, посвященном разгрому основателя знаменитого музыкального лейбла. Майами заявил, что он ушел из компании из-за непрофессионализма работников MALFA, а не из-за Макса Фадеева.

Продюсера почти не было на работе, а все обязанности исполнял директор, которая обманывала его. Певец уверен, что именно она виновна в конфликтах между участниками компании и хочет развалить лейбл. Наргиз Закирова уверена, что ближайшее окружение Фадеева делает все возможное, чтобы избавиться от хороших исполнителей.

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