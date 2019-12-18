Коммунальщики стали отмечать дома должников «светящейся пирамидой» в Самаре

18.12.2019, 11:58, Новости дня

В Самаре работники коммунальной сферы начали выставлять у домов должников за воду «светящиеся пирамиды позора», сообщило ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»).

Компания с мая 2018 года устанавливает трехтонные бетонные пирамиды с надписью «здесь живет должник» у частных домов и организаций, задолжавших за воду, передает РИА «Новости».

В «РКС-Самара» считают, что подобное воздействие наиболее эффективно помогает должникам вернуть задолженность.

В августе 2019 года коммунальщики стали выставлять «говорящие пирамиды позора», в которых установлен динамик, повторяющий сообщение о должнике.

«Под конец года пирамида позора засветилась!.. Светящаяся пирамида информирует соседей о долгах неплательщика теперь не только днем, но и ночью», – сообщили в компании.

Первую такую пирамиду коммунальщики решили поставить у должника на улице Спасской, владелец дома задолжал 36 тыс. рублей. При установке пирамиды он вел себя агрессивно, кидался под нее, из-за чего возникла опасность уронить конструкцию на него. В результате коммунальщики не смогли установить ее.

Компания взяла адрес должника «на особой контроль», его дом планируется в скором времени отключить, если услуги водоснабжения и водоотведения не будут оплачены. «Светящуюся пирамиду» коммунальщики поставили уже по другому адресу.

В январе житель Свердловской области, восемь лет не плативший за услуги ЖКХ, выиграл суд у коммунальщиков.



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