В Москве проходят обыски дома и в офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об этом сообщает Mash и подтверждают источники «Открытых медиа» в ФСБ.

По информации изданий, оперативники МВД и ФСБ вместе со следователями проводят обыск в квартире Гуцериева в Хамовниках. Следственные действия также проходят в десяти связанных с Гуцериевым компаниях.

Как уточняет Mash, обыски связаны с подозрениями в контрабанде нефти. Речь идёт о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Следствие считает, что поставки производились в Турцию и страны ЕС, а контрабанда осуществлялась через компании миллиардера. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело.

При этом представитель принадлежащей Гуцериев группы «Сафмар» заявил РБК, что информация об обысках у миллиардера не соответствует действительности.

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