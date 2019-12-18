«Открытые медиа»: Отец запертой в медцентре девочки разбогател на краже земель. Дело против его компании так и не дошло до суда

Следственный комитет подозревал компанию Юрия Зинкина — отца пятилетней девочки, с рождения живущей в перинатальном центре «Мать и дитя», — в незаконном получении участков на 6 млрд рублей. Однако, как выяснили «Открытые медиа», дело так и не дошло до суда.

Зинкин платил за проживание своей дочери в медцентре около млн рублей в месяц. Ранее «Медуза» писала, что он является совладельцем «Агрофирмы Пирогово». По данным реестра юрлиц, полный тезка Зинкина действительно владел 66% в компании с таким названием с июля 2008 года по апрель 2009 года.

По данным «Открытых медиа», «Агрофирма Пирогово» упоминалась в материалах уголовного дела, которое Следственный комитет завел в 2012 году по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла о хищении земель «Совхоза имени Тимирязева». Издание отмечает, что, несмотря на контроль со стороны руководства СКР, губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и администрации президента, никто из подозреваемых не был задержан, а спустя пять лет после начала следствия сотрудники СКР перестали обращаться в суды с ходатайствами о продлении ареста на землю агрофирмы.

Летом 2008 года совхоз был объявлен банкротом, а спустя несколько месяцев конкурсный управляющий заключил договор с «Агрофирмой Пирогово», согласно которому компания приобрела предприятие за 151,2 млн рублей. Позднее компания оформила земли совхоза в собственность (1490 гектаров).

При этом, согласно материалам Басманного суда и СКР, кадастровая стоимость всей земли агрофирмы — 56,3 млн рублей, тогда как земля досталась организации за 1,4 млн рублей (2,5% от кадастровой стоимости согласно федеральному законодательству) — или примерно 944 рубля за один гектар.

Счетная палата в июне 2009 года пришла к выводу, что рыночная стоимость всех земель совхоза (то есть 45 квадратных километров) «на момент продажи имущественного комплекса» составляла почти 18,3 млрд рублей. То есть 14,9 квадратного километра, которые достались агрофирме, могли стоить около 6,1 млрд рублей. Таким образом, земля была приобретена по цене более чем в четыре тысячи раз меньше рыночной (или с дисконтом в 99,98%).

Следствие пришло к выводу, что земля была приобретена агрофирмой в результате преступных действий двух человек — внешнего и конкурсного управляющих, а также неустановленных лиц, заключивших в ноябре 2008 года договор купли-продажи с агрофирмой, который позднее позволил компании претендовать на значительные площади в Подмосковье. Управляющим было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, но найти их не удалось: в материалах дела упоминается, что они объявлены в федеральный розыск. СКР также добился ареста 58 участков, однако летом 2017 года арест на участки не был продлен, поскольку следователи не стали обращаться в суд с соответствующим ходатайством, и обременение было снято с земли.

Издание отмечает, что в настоящее время на Зинкина не оформлен ни один бизнес. При этом он вместе с супругой зарегистрирован на Новом Арбате и пользуется черным купе Rolls-Royce Phantom (стоимость такой машины составляет 40-57 млн рублей), утверждает собеседник «Открытых медиа», имеющий доступ к базе ГИБДД. Другой источник, знакомый с семьей Зинкина, характеризует его как влиятельного человека, который близко общается с сотрудниками ФСБ.

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