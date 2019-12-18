Из московской гинекологической больницы увольняют около 100 медиков. К зданию приехала Росгвардия

Из московской гинекологической больницы № 11 (Филиал № 2 ГКОБ № 1) увольняют около 100 медиков. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на заведующего гинекологическим отделением № 2 Георгия Цикаридзе.

По его словам, больницу хотят закрыть и охранять учреждение прислали сотрудников Росгвардии.

«6 декабря главный врач объявил, что наша больница закрывается якобы на ремонт, что здесь нет условий, чтобы нормально лечить больных. Уведомлений никаких не было, сказали, что после Нового года их предоставят. Но работать мы в больнице не будем. Увольняют до 100 медиков, учитывая младший и средний персонал. Сегодня на нашу пятиминутку пришла Анастасия Евгеньевна из „Альянса врачей“, главный врач потребовал от нее удалиться. Она отказалась, а он выбежал и вызвал Росгвардию. Они просто стоят у входа, не объясняют, что они пришли и чего хотят», — рассказал Цикаридзе.

Он отметил, что медики отказались увольняться по собственному желанию. Администрация больницы предложила сотрудникам компенсации, но их размер оговорен не был.

Между тем более 200 пациентов подписали обращение к мэру Москвы Сергию Собянину и минстру здравоохранения Веронике Скворцовой против массового увольнения медиков.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американец Винсент Кайонте, участник команды Evil Geniuses («Злые гении»), пропустил начало группового этапа киберспортивного турнира EPICENTER 2019 по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в Москве из-за проблем с получением российской визы. О визовых проблемах 21-летнего американца сообщается на странице команды в Twitter. Кайонте заменил член команды HellRaisers украинец Игорь Шевченко. В отсутствие одного из своих лидеров […]