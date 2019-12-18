В балетной школе Венской оперы рекомендовали детям курить, чтобы не набирать вес

Преподаватели балетной школы Венской государственной оперы советовали детям курить, чтобы не набирать вес. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на доклад специальной комиссии, расследующей злоупотребления в академии.

Комиссия пришла к выводу, что дети в балетной школе подвергались суровым методам обучения и большим нагрузкам. Кроме того, при обращении к ученикам использовали не имя и фамилию, а имя и размер одежды.

«Очевидно, что дети и подростки [в Венской балетной школе] недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья», — говорится в докладе.

Авторы доклада заключают, что директор Венской оперы Доминик Мейер не справился со своими обязанностями.

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