В балетной школе Венской оперы рекомендовали детям курить, чтобы не набирать вес

18.12.2019, 11:57, Новости дня

Преподаватели балетной школы Венской государственной оперы советовали детям курить, чтобы не набирать вес.  Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на доклад специальной комиссии, расследующей злоупотребления в академии.

Комиссия пришла к выводу, что дети в балетной школе подвергались суровым методам обучения и большим нагрузкам. Кроме того, при обращении к ученикам использовали не имя и фамилию, а имя и размер одежды.

«Очевидно, что дети и подростки [в Венской балетной школе] недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья», — говорится в докладе.

Авторы доклада заключают, что директор Венской оперы Доминик Мейер не справился со своими обязанностями.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американец Винсент Кайонте, участник команды Evil Geniuses («Злые гении»), пропустил начало группового этапа киберспортивного турнира EPICENTER 2019 по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в Москве из-за проблем с получением российской визы. О визовых проблемах 21-летнего американца сообщается на странице команды в Twitter. Кайонте заменил член команды HellRaisers украинец Игорь Шевченко. В отсутствие одного из своих лидеров […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика