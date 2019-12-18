Мнение: Это голая царица Иудейская, или просто голая иудейка? Как отличить?

Как различать голых женщин в искусстве (моя новая рубрика "ню-путеводитель", выпуск 2-й).

Здравствуйте, продолжаю рассказывать о том, как отличать одних обнаженных женщин на произведениях классического искусства от других. В прошлый раз мы для галочки пробежались по богиням Венерам, сейчас займемся более узкими пластами ню.

В первом уровне здесь одни Сусанны, а во втором — одни Вирсавии;

в третьем — они обе вперемешку: сможете отличить, где кто?



Чтобы понимать примерно 2/3 сюжетов классического искусства надо хорошо помнить две книги: Библию и "Мифы Древней Греции" Николая Куна. Оставшаяся треть историй, а может даже четверть, почерпнута из римской истории, Житий святых (см. "Золотая легенда" или Димитрий Ростовский), "Божественной комедии" Данте, "Влюбленного" и "Неистового Роланда", "Декамерона", артурианы и Шекспира (кого забыла?), плюс важных для каждой отдельной страны национально-освободительных сюжетов.

Мы же с вами ограничимся пока только Библией, благо Священное Писание в своей первой половине — дико увлекательное чтение про дворцовые интриги и человеческие недостатки, "Сильмариллиону" и "Игре престолов" и не угнаться (потому что их писал один автор в течение одной жизни, а Библию — куча, за много поколений).

Итак, именно в Ветхом Завете описаны два древнейших случая вуайеризма — в 10 веке до нашей эры и в 7 веке до нашей эры. В живописи они изображаются достаточно похоже, причем часто одними и теми же художниками, различить их можно по нюансам позы и окружающим атрибутам.

В центре — обязательно голая женщина.

Поехали.

Случай 1. ВИРСАВИЯ, впоследствии царица Иудейская

История коротко: Вирсавия была женой полководца по имени Урия, который служил у царя Давида. Однажды, когда муж был в командировке, она решила помыться. И с этой целью вышла на свежий воздух (обычно рисуют сад).

Ж.Л. Жером. "Вирсавия", 1888-1895



Когда она занималась омовением, ее увидел известный бабник царь Давид (обычно рисуют, как он сидит на балконе или выглядывает из окна башни). У меня вот тут была подробно целая конспирологическая теория, зачем она занималась мытьем в месте, доступном для обзора сладострастного царя, можете почитать, если не видели.

Царь Давид Вирсавию возжелал, послал за ней гонца, она пришла к нему во дворец, там они испили кофию с пирожными и посмотрели новый сезон "Короны" на Netflix, потом Вирсавия пошла домой. Через некоторое время оказалось, что она беременная. А муж в длительной командировке, вы помните же, и скоро вернется, а он считать умеет. Вирсавия написала паническое письмо царю Давиду, тот воспользовался служебным положением и отправил Урию в невыполнимую миссию (см. рассказ Конан Дойля "Горбун"). Урия погиб, Давид взял Вирсавию очередной женой, она родила ребенка, но за их грех Бог наказал родителей и ребенок умер. Ее следующий сын оказался Соломон, и несмотря на наличие большого количества единокровных конкурентов, родившихся ранее, царство унаследовал все-таки он.

Вирсавия стала советчицей сына-царя. Так что считается, что конец у истории Вирсавии хороший, она даже стала предком Иисуса Христа.

Ян Массис. "Давид, наблюдающий за Вирсавией", 1560-е



Случай 2. СУСАННА

К вопросу о симметричности истории: богословы предполагают, что Сусанна тоже была не из простых, возможно, женой царевича Иоакима, чей отец-царь (тоже Иоаким) был потомком Соломона типа в 17-м колене. Но в Библии на это прямого указания нет.

Как-то она решила помыться, и тоже делала это на свежем воздухе, в саду своего дома. Тяжело жилось приличным женщинам без водопровода, прямо как в Крыму в частном секторе.

Якопо Тинторетто. "Сусанна и старцы". Ок. 1555



Она начала купаться и послала своих служанок что-то там принести. Когда те ушли, из кустов выпрыгнули два почтенных старца, иудейских старейшины, которые часто ходили в гости к ее мужу по своим управленческим делам и давно ее вожделели. И поэтому специально притаились в кустах, чтобы подсматривать.

Дальше все было совсем не так, как в истории с подглядывающим Давидом, потому что Давид был красивый музыкант с длинными волосами а-ля юный Фредди Меркьюри, а тут были мерзкие старикашки, причем целых две штуки.

Старейшины начали Сусанну домогаться, причем тезис у них был такой:

— Кончай ломаться, если ты нам не отдашься (обоим), мы сейчас начнем кричать и созовем народ. И соврем всем, что застукали тебя с молодым любовником. И тебя за это казнят.

Сусанна, как женщина благопристойная и целомудренная, предпочла смерть. Эти судьи подняли тревогу, действительно, сбежался народ. Сусанну поволокли на судилище и, послушавшись показаний почтенных чиновников, приговорили к смертной казни за прелюбодеяние. К побиению камнями, это неприятно.

И вот, когда ее уже повели на место казни, по пути толпе попался юный пророк Даниил, который "от Бога" знал, что старцы наврали. Он поворотил всю толпу с осужденной обратно, допросил судей по отдельности, поймал их на противоречии в показаниях и доказал, что они лжесвидетели и клятвопреступники.

И поэтому побиванием камнями казнили именно их.

Вообще вот эта картинка не по теме голых женщин, но уж больно она дышит справедливостью, захотелось с вами поделиться. (Кто не смотрел Монти Пайтон "Житие св. Брайана" — бегом смотреть, там совершенно гениальная комическая сцена побиения камнями, как бы странно это ни звучало).

Maarten van Heemskerck. Побивание старцев камнями. 1563



ИТОГО:

имеем две похожих иконографии ветхозаветных картин. На обоих вариантах:

голая женщина, прекрасная еврейка

моется

в саду (или в патио, открытом дворике)

за ней подглядывают

Картины Франца фон Штука. Слева — "Сусанна" (1913), справа "Вирсавия" (1912)



Как их отличать?

ОТЛИЧИЕ №1: Количество вуайеристов

В той истории, которая с хэппи-эндом (тамадой, конкурсами, криками "горько") подглядывающий — только один, будущий жених, царь Давид. Причем, поскольку ему придется посылать к Вирсавии специального гонца ради свидания, Давид подглядывает издалека: его рисуют на башне, на балконе, иногда он — едва заметный силуэт, точка на архитектурном заднике картины.

В той истории, которая закончится кровавым размазыванием двух пенсионеров по асфальту, подглядывающих двое. Они сидят в кустах и готовятся оттуда выпрыгнуть.

Массимо Станционе. Сусанна и старцы. 1630-е



Питер Ластман. "Туалет Вирсавии". 1619.



ОТЛИЧИЕ №2: Язык тела

У Вирсавии все хорошо, она спокойно моется, по тексту Библии — вообще не в курсе, что за ней кто-то смотрит.

С Сусанной все сложнее: художники больше любили не сцену спокойной помывки, а уже следующий эпизод истории, когда старцы выползли из-под кустов и начали ее домогаться. По языку тела Сусанны на таких картинах явно видно ее недовольство харассментом со стороны коллег мужа.

Рубенс. "Вирсавия у фонтана". 1630-е



Мастерская Рубенса. "Сусанна и старцы". 1670-е. Эрмитаж.



ОТЛИЧИЕ №3: Свидетели

По тексту Св. Писания, Сусанна отослала своих служанок за новым шампунем и осталась в саду одна. Это важный момент, потому что никто не мог свидетельствовать в ее пользу, опровергая клевету.

Для истории Вирсавии наличие посторонних людей в саду значения не имеет. Иногда ее пишут в одиночестве, иногда с парой служанок, иногда в сопровождении целого массажного салона.

Артемизия Джентилески. "Сусанна и старцы". 1619.



Артемизия Джентилески. "Вирсавия". 1630-е



Вот тут картина с редким вариантом иконографии: это Сусанна (потому что две старческие башки в кустах справа за статуей), но она со служанками. Однако! Сусанна как раз дает одной из них ключ, а вторая уже почти скрылась, т.е. это как раз переломный момент. Такие картины попадаются редко.

Франц Флорис. Сусанна и старцы. 16 век



ОТЛИЧИЕ №3: Атрибуты

У Сусанны никаких специальных атрибутов нет.

А у Вирсавии бывает письмо, которое ей принесли от царя Давида. Она либо получает его (от гонца или старухи-сводни), либо думает над ним. Во втором случае она может быть в полном одиночестве. (И даже полностью одетой: логично, пока письмо шло с гонцом, женщина успела искупаться).

Хендрик ван Бален. Вирсавия получает письмо от царя Давида. 1600-е



Рембрандт. Купающаяся Вирсавия. 1654



Еще у Вирсавии со временем возник свой собственный отдельный атрибут, не обусловленный текстом источника.

ПЕДИКЮР

Иоганн Кениг. Купание Вирсавии. 1610-е



Особенно этот прием был популярен в кругу Рембрандта.

Неизвестный художник. Вирсавия



У других художников он остается рудиментарно: в виде хватания Вирсавии за ногу (один из приемов айкидо), надевания ей на ногу сандалии и т.п.

Сезанн. Вирсавия. 1885-1890



***

Теперь для закрепления материала я рекомендую перечитать пост с начала, обращая внимание на те нюансы картин, которые ускользали от вашего внимания прежде.

Затем можно приступить к упражнению "Это Сусанна или Вирсавия?"

Школа Рембрандта



Это Сусанна, потому что в кустах два пожилых казнокрада-вуайериста.

(Ну, однозначно, эти влиятельные политические деятели были казнокрадами вдобавок. Вряд ли поклеп на Сусанну и попытка изнасилования были их первыми преступлениями).

Cornelis Bisschop



Это Вирсавия, потому что она читает письмо, а вдали справа на башне — человек в чалме, т.е. Давид.

Дж. А. Пеллегрини



Это Вирсавия, потому что слева вдалеке человек в короне, надетой на чалму, т.е. Давид, восточный царь (так представляли их головные уборы).

В первом уровне здесь одни Сусанны, а во втором — одни Вирсавии;

в третьем — они обе вперемешку:

Вирсавия, Сусанна, Вирсавия, Вирсавия, Сусанна, Сусанна

Для расширения кругозора составила вот хронологические галереи шедевров: Вирсавия, Сусанна.

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Источник: Шакко

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