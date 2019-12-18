Суд в США вынес приговор бывшему партнеру Манафорта Гейтсу

Суд в США 17 декабря вынес приговор бывшему заместителю главы предвыборного штаба Дональда Трампа Рику Гейтсу – 45 дней тюремного заключения, три года условного срока, штраф в размере $20 тыс. и 300 часов общественных работ. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Такое наказание является снисходительным и связано с активным сотрудничеством Гейтса с федеральными прокурорами в отношении других соратников президента США Дональда Трампа, отмечает телеканал.

Гейтс не только признал себя виновным, но и дал показания в суде против главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Как Гейтсу, так и Манафорту изначально были предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, связанных с их консультационной работой для украинской Партии регионов.

Телеканал отмечает, что Гейтс согласился сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером в расследовании российского вмешательства в выборы 2016 года в США. Он встречался с командой Мюллера и сотрудниками других федеральных прокуратур не менее 50 раз, его показания заняли более 500 часов.

31 июля в американском штате Вирджиния стартовал судебный процесс по делу о предполагаемых финансовых преступлениях Манафорта.

Обвиняемый в сговоре против Соединенных Штатов Манафорт в 2000-х годах консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ.

Сторона обвинения утверждает, что с 2010-го по 2014 год Манафорт официально задекларировал $14 млн доходов. Во время процесса прокуроры намерены доказать, что политтехнолог не сообщил о значительной части своих налоговых поступлений.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил 30 июля, что Манафорт заработал в Украине $60 млн.

6 августа Гейтс в суде признал свою вину в ряде преступлений, совершенных вместе с Манафортом, и дал показания против своего бывшего партнера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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