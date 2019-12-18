«Девственность дорого ценится»: Кравец сделала сладкое предложение дочкам Началовой и Борисовой

18.12.2019, 11:51, Разное

Алена Кравец считает, что дочь Даны Борисовой растет в неблагополучной семье и хочет спасать ребенка. «Очень плохо, если девочка видит неадекватные выходки матери, нельзя, чтобы она жила в такой нездоровой атмосфере, – вздыхает Кравец. – Даночка рассказывала, что дочка режет ее вещи, даже выбросила рукопись книги. Это все – признак больших психологических проблем. 12-летнюю Полину (дочь Борисовой – Прим. ред.) мне искренне жаль, поэтому хочу наладить ее жизнь!»

Тревожится Кравец и о судьбе 13-летней Вере – дочери своей покойной подруги Юлии Началовой. «У девочки сейчас переходный возраст, когда очень важно наличие матери рядом, – говорит Кравец. – Кто лучше женщины объяснит, как пользоваться прокладками или тампонами, как вести себя с мальчиками, как не забеременеть во время первого полового контакта?! Женщина и вкус может привить, и умение одеваться, краситься».

Алена Кравец говорит, что готова взять и Веру Алдонину и Полину Аксенову на воспитание. «У меня большой дом, места всем хватит, – сделала сладкое предложение девочкам Кравец. – Тем более, девочки – ровесницы с моей Даниэллой, им будет вместе интересно. У меня дочь знает три языка, очень эрудированная, умная, так что и дочерей своих подруг я бы воспитала не хуже.  Я могла бы сделать из них настоящих юных леди, помочь с карьерой, ввести в высший круг, познакомить с богатыми и влиятельными мужчинами, которые помогут устроиться в жизни. Тем более, Верочка и Полина – девочки, а девственность дорого ценится, потому что стала редкостью, увы». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.  В сентябре 2019 года Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика