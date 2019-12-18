МИД призвал Киев не искажать договоренности «нормандского саммита»

Москва призывает Киев ответственно подойдет к выполнению Минских соглашений, не искажая договоренностей лидеров «нормандского формата», говорится в сообщении российского МИД.

Министерство обратило внимание на «резко возросший поток законотворческих инициатив администрации Владимира Зеленского, которые были представлены в Верховную раду сразу после «нормандского» саммита в Париже 9 декабря». «Уже 12 декабря украинские парламентарии продлили еще на один год закон об особом статусе Донбасса, а 13 декабря Президент Украины внес в парламент Украины проект поправок в Конституцию по децентрализации. На первый взгляд, все было сделано в духе Минских соглашений и приурочено к заседанию Контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы», – указали в МИД России.

Так, отметили в ведомстве, продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением «Комплекса мер» 2015 года и решений «нормандских» саммитов. «Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов», – указали в МИД.

Там также отметили, что многие положения данного закона устарели. «В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит «формуле Штайнмайера», – заявили в МИД, подчеркнув, что «все это требует коррективов».

Аналогичная ситуация с проектом конституционных поправок, указали в дипведомстве. «При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов. Вопреки минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения», – подчеркнули в МИД.

«Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран «нормандского формата». Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе», – заключили в МИД РФ.

Ранее в министерствах иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили, что законопроект о децентрализации власти, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, свидетельствует о его стремлении узурпировать власть.

Проект предлагает ликвидацию местных и областных государственных администраций. Также предлагается введение института префекта, выполняющего функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления.





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