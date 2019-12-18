Минобороны придумало название системе предупреждения о ракетном нападении

Российская космическая система предупреждения о ракетном нападении получила название «Купол», следует из материалов Минобороны.
На сайте российского военного ведомства размещены фотографии с брифинга начальника Генштаба ВC Валерия Герасимова для иностранных военных атташе. На одном из снимков указано «КА ЕКС (космические аппараты единой космической системы) «Купол».
В ходе брифинга Герасимов сообщил, что в 2019 году был «запущен очередной космический аппарат единой космической системы, который существенно повысил наши возможности по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, 2 декабря в Минобороны сообщили, что сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг границ РФ для отслеживания пусков крылатых ракет и других аэродинамических целей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Если вчера в киноцентре «Октябрь» маршировали имперские штурмовики из «Звездных войн», то сегодня Новый Арбат оккупировали гусары в ливреях образца XIX века. Причина — премьера нового фильма режиссера Андрея Кравчука «Союз спасения». Посмотреть исторический блокбастер о восстании декабристов, продюсерами которого являются Анатолий Максимов и Константин Эорнст, пришли Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В последних версиях ОС Android найдена ошибка при разблокировке устройства / 15 декабря
- Корпорация Apple создала патент на подэкранный Touch ID / 18 декабря
- Мнение: Обычный сюжет / 12 ноября
- Украина может лишиться Харькова и Одессы, считают российские эксперты / 13 декабря
- Твиттерный Трамп (Часть 1) / 2 декабря
- Рассекреченный инсайдерами iPhone SE 2 выходит в массовое производство / 1 декабря
- Билана подвергли издевательствам на Первом канале / 4 ноября
- Станислав Николаев пожертвовал чудотворную икону Историческому музею / 23 октября