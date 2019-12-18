Минобороны придумало название системе предупреждения о ракетном нападении

Российская космическая система предупреждения о ракетном нападении получила название «Купол», следует из материалов Минобороны.

На сайте российского военного ведомства размещены фотографии с брифинга начальника Генштаба ВC Валерия Герасимова для иностранных военных атташе. На одном из снимков указано «КА ЕКС (космические аппараты единой космической системы) «Купол».

В ходе брифинга Герасимов сообщил, что в 2019 году был «запущен очередной космический аппарат единой космической системы, который существенно повысил наши возможности по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет», передает РИА «Новости».

Напомним, 2 декабря в Минобороны сообщили, что сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг границ РФ для отслеживания пусков крылатых ракет и других аэродинамических целей.





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