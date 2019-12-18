Мнение: Письмо: «Пил, бил, изменял»

От мужа в остром дефолте письмо. На пороге развода.

spec4ever

Уважаемая Эволюция, здравствуйте, спасибо вам за предоставляемые в блоге знания. Пишу вам в надежде попасть на разбор.

Со мной разводится жена, причем уже второй раз. В первый я сделал морду кирпичом, потому что не верил что это серьезно, а теперь верю. Может это и к лучшему, вон мама (лучшая мама на свете, видимся раз в два месяца, по телефону говорим раз в месяц, почему-то считает меня распрекрасным) моя очень рада , но я очень расшатан и не могу адекватно мыслить, вдруг потом буду локти кусать (в любом случае буду, вопрос терпимо ли). Ребенка, сын пять лет, отберут, кота отберут.

Мы с женой учились в одном классе, потом в одном институте, но разных группах, работали в одной организации в разных филиалах, в общем мы из одной коробки, она старше меня на год.

Я был не популярен у девочек, потому что бухал и втыкал в компьютеры, и даже ни к кому не подкатывал прекрасно осознавая свою стремность, пока не купил модную куртку и белую «Волгу». С модной курткой жизнь стала веселее и девочки по крайней мере начали мне давать. Как-то вдруг само замутилось с сестрой жены, она еще со школы искала моего внимания, правда я был туповат и не догонял тогда, а то бы подсуетился — трахаться то хотелось.

Пару недель повстречались, она послала меня и выбрала другого. Другой по каким-то причинам ей разонравился, и она опять дернулась ко мне, мы сидели и играли на гитаре на лавочке, куда сестра жены пришла с женой мириться. Мириться с ней я не захотел и приударил за будущей супругой, она мне еще со школы нравилась и ее как раз бросил парень. Как то был у нее дома в гостях, она стояла в халате с луной и звездами и улыбалась, я ошалел от милоты, как же думаю повезет ее мужу. Теперь даже не знаю, повезло или нет. Сбегали на свидание, я подарил шашлык, она купила бутылку вина, на следующий день я притащил ее к себе и вот по сей день мы были вместе.

(Нормальная история любви, можно даже сказать красивая)

Забеременела, я сделал ей предложение, замершая. Отходит от наркоза, плачет в бреду, тут я и поплыл окончательно. Поженились, хоть и часто ссорились, мне было похуй тогда на ссоры, я хотел быть с ней. Я придумал бизнес, жизнь пошла в гору, деньги полились рекой. Родила мне любимого сына. Потом пошла черная, пиковая полоса неудач. Отношения разладились, наступил дефолт точно по вашему описанию как это происходит. Я хоть и перестал бухать по-черному как раньше бухать, переодически срывался в недельные запои, она пилила меня всякой херней что не помогаю и плохо содержу, но ребенок маленький и жить как-то надо.

(Ну пьянство — это плохо, тем более запойное, тут и говорить нечего. Сами все понимают. Для отношений это косяки)

Бизнес стал загибаться, пошел подрабатывать в такси. Жена вышла из декрета, устроилась на работу, заебся говорю один за все платить, давай скидываться поровну. Мог бы и сам допетрить что мужчине надо вкидывать хоть 2/3, но без Вас, увы, не догадался.

(Это он сочиняет, конечно, что не догадывался. Догадывался, но отрицал. Гендерные правила — это коллективные настройки. Их очень невыгодно пытаться поменять вручную, проигрываешь конкурентам. Другие мужья вкладываются больше, а вы нет, и ваша жена все время сравнивает вас с мужьями подруг и остальными мужчинами, причем сравнивает с лучшими представителями. Стремиться к самым щедрым не нужно, но держаться в границах нормы выгодно)

Началось нытье ой у меня тяжелая работа, давай больше денег бла бла бла. А мне как назло подвернулась построить дом с отцом вскладчину, туда постоянно приходилось вкладываться, хоть основную финансовую нагрузку нес не я. Но ей дома нахер не нужны потому что 20км от города, ее все достало, денег вечно нет, внимания нет, пил бил изменял.

(Я думаю, что он кривляется насчет бил-изменял, потому что если бы бил и изменял откровенно, она бы не придиралась к дому. Скорее всего выпивал, но лез из кожи, чтобы дом построить. Но вот что нужно учитывать по поводу общего бюджета. При распределении общего бюджета имеют значение интересы обоих. В общий бюджет, то есть обеспечение жизни: жилье, еда, медицина, ребенок, — вы должны вкладывать не меньше половины, женщине можно меньше, мужчине лучше больше, чем половина. В этом случае оставшиеся деньги можете тратить на что-то общее по своему усмотрению и иногда личное, если денег достаточно у жены и вы не бедствуете. Понятна схема деления? На дом, который не нужен жене, но все-таки общее имущество, муж может тратить деньги, если обеспечивает совместный быт более чем на половину. Если менее — будут конфликты. Особенно если у жены никаких личных денег не остается. У нее создается ощущение, что она «тащит все на себе», хотя вкладывать в быт она при этом может только половину. Женщина чувствует себя комфортно, если она вкладывает треть в быт и имеет личные деньги или если вкладывает половину, а мужчина вкладывается еще в какой-то общий, важный для нее проект, ипотеку например или отпуск. Когда мужья отдают в бюджет мало и копят себе на машину, а жена знает, что подвозить туда-сюда он ее и ребенка не будет или будет раз в сто лет, ей кажется, что копит он за ее счет)

Я с тоски зарегался на СЗ, там оказывается очень просто снять женщину попроще, несколько раз она палила мою переписку, хоть я все и отрицал. В общем хоть жена была и в явном плюсе, я тоже вел себя как тот еще скот.

(С женщинами у него ничего не понятно. Если он гулял и это был не разовый эпизод, то это одна история, а если все-таки нет, другая. В конце у него будет вопрос, касающийся этого. Если гулял, лояльность к флирту жены на стороне должна быть больше, если нет, может быть меньше)

Первый развод, принцип «предателей не прощаем» я не выдержал, уж больно она себя хорошо вела, и в гости заходите, и потрахаться и мур мур мур мур. Блин, вот так бы я пожил, и отдельно и вроде никуда не денется. Запил, звоню мол вернись я все прощу, буду паинькой и буду даже отдавать все деньги. Пришла, выгнала проституток, вывела из запоя, забрала заявление, вернулась. Вскоре все стало на старые рельсы, из-за чего то поссорились, деньги перестал отдавать, давай опять скидываться.

(Обещал деньги отдавать, не выполнил обещание)

Пилеж продолжался, не смотря на мои аргументы «ну ведь я де тебя не заебываю, хоть ты тоже не идеал!». В таком режиме протянули еще год, я достраивал дом, джип этот ебучий купленный в тучные времена чинил, денег в обрез, что по дому договорились делать я не делаю, посуду только мою за всеми, это успокаивает, иногда готовлю с яблоками утку. График 2/2 у нас, видимся редко, с ребенком по очереди (я всегда сижу не так как положено, за что мне отдельный лом в мозг).

(Сокрушается он)

Вроде более-менее разгреб, дом завели под крышу (под девизом жены «Он мне нахуй не нужен!», да тебе и кровать не нужна была, тем не менее каждый день на ней спишь), тачку починил чтобы продать, работу начал искать на дядю.

Запланировал доделать дома ремонт, в общем, вот он, вижу свет в конце тоннеля, и на тебе: живем как соседи, видимся только по ночам и то не всегда, хочу найти мужчину чтобы на руках носил и дочку родить, достало это безденежье и давай делить имущество я ипотеку возьму. Подпиши для развода уведомление.

Я в таких случаях всегда говорил «ну и проваливай!», но давеча отводил ребенка в садик, упомянул мол будешь теперь отдельно с мамой жить. Глаза у него такие стали напуганные, тревожные, пробило меня. Мяунь, говорю, не горячись, давай попробуем склеить, буду денег больше давать, попробуем взаимно пойти на встречу друг другу и так далее (сам в это время подло, но рационально готовлюсь к разделу имущества дабы не делиться).

(Легко сказать «проваливай», когда ничего не связывает. Когда ребенок с напуганными глазами, совсем другая история. Жена его любит, на самом деле, все время идет на диалог и соглашается помириться)

Как-то наладил диалог, сходили даже вместе на ДР к теще, после которого я уезжаю таксовать а она идет в караоке с сестрой. Пришла в 7:30, ей звонит мужик, я вскакиваю, вырываю трубу, переругиваюсь с этим мужиком, потом понимаю что хуйню творю, бросаю телефон, ухожу под крики «не уходи, хочу быть с тобой, прости была бухая чорт попутал». За Волгой для нас земли нет! Какое же примирение после этого? Вечером попросила забрать с ребенком, гололед на улице. Приехал, давай говорю телефон. Не дает. Ну я мол все, пока, пишите письма.

(Тут опять не понятно, что за мужик. Все-таки звонить может и просто знакомый. Хотя в любом случае эпизод неприятный, и то что он ушел, не так плохо. Лучше уж уйти, чем ссориться полночи или обиженно сопеть рядом)

Уговорила подняться домой, дальше треш. Вырываю мобильник, читаю переписку. Да как же так, с утра же каялась, а сама с ним пишется! Разбил телефон об стену, свалил опять.

(Горячий мужик. Но телефон разбил зря и отобрал зря. Это все выглядит эффектно, горячо, но если вы поставите себя на место женщины, которая давно задумывается о разводе, но ей жалко терять семью, то вы увидите: в момент ярости мужа, когда он бьет телефоны и силой вырывает из рук что-то, женщина чувствует страх и убежденность, что развод — лучший выход. Поэтому ведите себя горячо в другое время, в любви, в мелких разборках — еще ладно, а в момент действительно серьезной ссоры — холодно, вежливо, как на дипломатических переговорах: «Вот как? Ясно». И выиграете во много раз больше территории, может даже всю себе заберете)

Вернулся, начали обсуждать развод, у нее ни тени раскаяния и ответ «ничего не было, а вот ты переписывался», да и вообще все кончено.

Ну вот с утра же мог еще красиво уйти, по кой хер я за ней заехал!

В общем не пойму, обтекать мне сейчас и сливаться или да ебись оно все коньком-горбуньком, не на помойке найден? Я понимаю что я был плохой и даже начал исправляться, но что-то мне подсказывает что поезд ушел.

(Этого я не могу сказать, ушел или не ушел. После того как мужик появился другой, уговаривать жену быть вместе уже нельзя. Телефон новый надо купить и отдать вместо разбитого, вежливо себя вести, обсуждать развод. Вежливо и немного печально. Теперь она сама должна делать шаги навстречу. На эти шаги, если они будут явные, можно ответить, поскольку автор симметрично косячил сам. Но сам он уговаривать и просить прощения за косяки уже не может, раз всплыл факт ее общения с другим мужчиной и ее озвученное автору «все кончено». Поэтому лезть в телефон было невыгодно, лучше было бы наладить нормальную жизнь сначала после своих косяков, и тогда уже, поймав на переписке, возмутиться и уйти. Хотя переписки тогда скорее всего не было бы. Но даже если бы вдруг была, сейчас жена возвращала бы автора и все переоценивала. А теперь может помочь только его красивое поведение в границах в процессе развода. Если она сама заговорит о примирении, как-то постепенно налаживать тогда)

Источник: Эволюция

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