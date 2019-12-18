Мнения: Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

Я как-то вдруг сформулировал для себя основную проблему современного поколения писателей-фантастов.
Я как-то вдруг сформулировал для себя основную проблему современного поколения писателей-фантастов.
И заодно – читателей.
Когда я начинал писать фантастику – мне было восемнадцать лет – я прочитал… ну, наверное, тысяч пять книг. Читал я лет с шести. Предпочитал фантастику, конечно, но ее было мало – и я читал все.
Диккенс-Драйзер-ИльфПетров-ЖоржСанд-Бальзак-Гюго-Сатирикон-Декамерон-Хеменгуэй-Чехов-Горький-Сервантес-Гомер-Таксиль-Библия-Шоу-Олдридж-Драйзер-Грин… Все, до чего мог дотянуться, что было дома (книг было много) или в библиотеках вокруг.
Редкая фантастика падала на эту почву сверху.
И, в общем, когда я попал в круг писателей-фантастов, оказалось, что мы в целом на одной волне. Ну, наверное, они прочитали побольше – в силу возраста. Может быть они Плутарха читали, а мне было скучно. ) Но представить себе, что ты заводишь разговор о классике – а его не поддерживают окружающие писатели, было невозможно.
Но уже вместе со мной в фантастику приходили другие авторы. О да, они обожали фантастику, они зачитывались Азимовым-Гаррисоном-Асприном-Стругацкими-Лазарчуком-Лукиным-Головачевым… Они прекрасно знали фантастику. Нашу и не нашу. На классику их уже не хватало, да и не тянуло.
С ними все равно было интересно, но в их книгах мне всегда чего-то не хватало. Неуловимого. Подтекста.
А потом пришли новые авторы. И я с ужасом понял, что они и Стругацких-то не читали. Кто такой Рыбаков не знают! Азимова читали «рассказ какой-то про роботов». Зато они читали меня. И других авторов. Которые уже не читали ничего кроме фантастики. Знаете, такая третья производная.
И среди них были талантливые ребята, и среди них были удачные книги. Но мне казалось, что в их книгах зияют дыры, плотно набитые пустотой. 🙂
Но сейчас пришло совсем уж свежее поколение. Это – писатели седьмой воды на киселе.
Они не читали ничего — вне рамок школьной программы. Их спросишь – «а что у вас любимое у Цвейга?» И на тебя пустые глаза. «У Стефана Цвейга?» А во взгляде «Ну, пейсатель, хрень какую-то несет…»
Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Кому он нужен, этот Диккенс?
И они пишут. Публикуются. У них есть поклонники – много. То, что они пишут – читают.
Удивительно?
Да нет. Потому что и читателей пришло новое поколение. 🙂
Первые были всеядные. Они читали все.
Вторые были жанровые. Они читали фантастику.
Третьи были читателями одного направления. Они читали либо фэнтези, либо киберпанк, либо научную фантастику (редко). И все больше тяготели к четвертому типу.
Четвертый тип – мономаны. Они вообще читают какой-то узкий слой – «про вампиров», «про звездные войны». А то и одного автора или группу авторов схожих до потери пульса.
Грустно это, на самом-то деле.
P.S. И не надо мне приводить в пример исключения.) Исключения были всегда. Они погоду не делают.
P.P.S. Да-да, это из разряда «молодежь нынче не та».) Но вы не обольщайтесь. Темные века – они наступают легко и незаметно. И не в первый раз.
Источник: Блог Сергея Лукьяненко
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