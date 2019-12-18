Под Радой возобновили акцию протеста против земельной реформы

На площади Конституции под зданием Верховной Рады в Киеве 18 декабря возобновили акцию протеста против продажи земель сельскохозяйственного назначения, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщает корреспондент агентства, под зданием парламента собралось несколько сотен активистов. Протест проходит под руководством «Национального штаба защиты родной земли», куда вошли представители «Батьківщини», ВО «Свобода», «Национального корпуса», а также профсоюзы и Всеукраинский аграрный совет.

Здание Рады находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Обстановка спокойна, митингующие и правоохранители никаких активных действий не предпринимают.

17 декабря под Верховной Радой произошли стычки в ходе акции против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что группа людей стала делать отверстия в асфальте перфораторами, чтобы установить палатки, после этого правоохранители стали разгонять митингующих. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадали 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек.

26 митингующих задержали, вечером их отпустили. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно неизвестно, был ли этот человек участником акции протеста.

17 декабря глава «Национального корпуса» и экс-командир добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения под Радой будет бессрочной: пока «власть не услышит народ».

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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