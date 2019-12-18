Мнение: Коротко о разном

Коротко о разном.

1. Нацики из "Азова" вчера под лозунгами борьбы с "распродажей Украины" устроили масштабную драку с полицией под Верховной Радой. Более 10 полицаев попали в больницу с различными травмами, а группа нациков была арестована, но после требований недофюрера Билецкого, участников нападения на полицию отпустили. Достаточно симптоматичный пример того, как узаконенное неонацистское формирование используется Аваковым для давления на власть, подкрепляя его претензии на пост премьер-министра, когда на смену "распродажнику" Украины Гончаруку может прийти "свидомый патриот" Аваков.

В порядке юмора — посольство США на Украине осудило нападение на полицию.

Ну а что, Белый Дом и Госдеп новых майданов на Украине не планируют, поэтому нападать на полицию нельзя.

2. Зеленский в своих изменениях Конституции Украины предложил лишить Севастополь "спец.статуса", вычеркнув упоминание о нем из проекта. Способов осуществить это, кроме как написать у себя в Киеве на бумажке, у Зеленского конечно же нет. "Декоммунизацию" Крыма мы уже пережили, отсчет дней до вывода ЧФ из Севастополя имени Тымчука пережили (а Тымчук не пережил), переживем и "лишение спецстатуса". Чем бы дитя не тешилось.

3. Турция с февраля 2020 года начнет разворачивать полноценную военную базу в Ливии на территории контролируемой ПНС. По сути речь идет о поддержке уже осуществляемых военных усилий, а также легализации текущего военного присутствия Турции в Ливии. Так как правительство Сараджа формально признается "международным сообществом", Турция будет прикрываться официальным приглашением от Триполи, примерно также, как Россия действует в Сирии на основе официального приглашения со стороны Асада. Разумеется, усиление турецкой активности в Ливии будет создавать дополнительное трение в российско-турецких отношениях и уже создало еще больше проблем в отношениях Турции с Грецией. Заочная пикировка Трампа и Эрдогана на предмет "смерти мозга" имеет в числе прочего и ливийскую подоплеку, так как Франция в Ливии ставит на Хафтара, а Эрдоган на Сараджа.Тот случай, когда прокси-война поддерживается с обеих сторон странами НАТО.

4. Президент Боливии Эво Моралес получивший убежище в Аргентине, заявил о готовности продолжать политическую деятельность из Буэнос-Айреса и помочь своей партии МАС выиграть выборы. Тут есть ряд моментов — на ордер со стороны путчистов ему конечно же наплевать, Аргентина его в любом случае не выдаст (во всяком случае при текущей власти), но заявления о готовности продолжать борьбу от него требовались несколько ранее. Также есть момент связанные с допуском МАС к выборам, так как путчисты не оставили идею об отстранении крупнейшей политической партии страны от досрочных выборов. Своеобразный временной люфт до выборов, сама ставка на выборы, с готовностью играть по правилам путчистов, создают для военной хунты возможность с помощью Верховного суда и бумажек штампуемых Аньес, узаконить переворот и добиться тем или иным путем торпедирования усилий МАС, после чего захват власти будет легализован. При этом сценарии Боливия занимательным образом повторит путь Украины, где также получили бежавшего в соседнюю страну президента и уничтоженную крупнейшую партию страны, с легализованной фашистской хунтой.

5.Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни за делишки "нулевых" годов.

Но привлечь его к ответу будет практически невозможно, так как он спокойно живет на пенсии в ОАЭ, которые конечно же не будет выдавать его Пакистану. У Мушаррафа есть одна несомненная заслуга — именно при нем Пакистан активно подкармливал Талибан в Афганистане и закрывал глаза на базы Талибана на территории Пакистана, что не позволило США добиться победы в Афганской войне и стоило США много крови и денег, хотя в начале вторжения США в Афганистан, Мушарраф его поддерживал. Но уже в ходе войны его приоритеты поменялись и пакистанская военная разведка снова начала подкармливать боевиков к раздражению США, которые с середины "нулевых" начали наносить удары по территории Пакистана (страны, обладающей ядерным оружием), пытаясь остановить поток боевиков и оружия, которые из лагерей на территории Пакистана вливались в Афганистан. Но безуспешно. Обвинения Мушаррафа в двуличной политике также не сильно помогли.

Так что с одной стороны обычный азиатский коррумпированный автократ ориентированный на США, который к тому же поддерживал террористическую организацию, но с другой страны, его действия неочевидным образом способствовали ускорению центробежных процессов подрывавших американскую гегемонию, хотя вряд ли он ставил себе столь глобальные цели.

Если его казнят или убьют, никто скорбеть по нему не будет, но вместе с тем достаточно примечательная личность с точки зрения ее роли в Афганской войне 2001-2019 годов.

Источник: Colonel Cassad

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