Что помогает продлить жизнь паллиативных пациентов?

Смертельно больные обреченные пациенты дольше живут, если с ними обсуждают нюансы паллиативной помощи и они сами участвуют в ее планировании. Это показало небольшое исследование, проведенное в Дании и опубликованное в BMJ Supportive & Palliative Care.

Целью исследователей было изучение того, как дополнительное, развернутое планирование ухода за умирающими пациентами влияет на их смертность как дома, так и в больницах. Но когда они обнаружили, какое количество пациентов прожило больше года, они решили лучше разобраться в подробностях.

«Если общение с пациентом во время развернутого планирования ухода может улучшить выживаемость, это действительно важная вещь, чтобы разобраться в ней», — сказал соавтор исследования Метте Асбйорен Неергаад (Mette Asbjoern Neergaard), профессор Архусского университета.

При развернутом планировании пациентам предлагали поговорить о том, какую помощь они хотят получить, обсуждались их желания по поводу лечения и возможной реанимации, а также поднимался вопрос, где бы они предпочли умереть.

В исследовании Неергаанд и его коллеги наблюдали за 255 тяжелобольными пациентами. У половины из них были онкологические диагнозы, у остальных – болезни сердца или легких. 102 пациента участвовали в глубоком планировании ухода. За участниками исследования наблюдали около трех лет.

Оказалось, что 73% пациентов, которые участвовали в планировании своего ухода, были живы через год после начала исследования. Из пациентов, с которыми не обсуждали эти вопросы, выжили 57%. Ученые увидели, что при сравнениях показателей онкологических пациентов эта разница не велика: 56% против 47%.

Среди пациентов с болезнями легких и сердца в группе обсуждавших нюансы ухода больше года прожили 90%, а в группе, в которой проводился обычный уход, — 67%.

«Обсуждение предпочтений и мыслей по поводу паллиативной помощи может помочь пациентам стать более вовлеченными в жизнь, лучше заботиться о себе и дать возможность их семьям лучше помочь им», — считает Неергаанд.

Ученые напоминают, что пациенты часто не могут сами начинать такие разговоры, они ожидают, что их начнет врач.

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