«Это ранит ее чувства»: Шарлиз Терон попросила не называть свою дочь-трансгендера мальчиком

18.12.2019, 11:32, Разное

В преддверии выхода своего нового фильма «Скандал» Шарлиз Терон дала интервью ЛГБТ-изданию Pride Source, в котором поговорила о своей старшей дочери-трансгендере Джексоне. 

История моей дочери — это действительно ее история, и однажды, если она захочет, она ее расскажет. Как мать я чувствую, что мне было важно сообщить миру о ее позиции, чтобы в ее отношении использовали правильное местоимение. Когда она стала старше, нам стало труднее, потому что люди продолжали называть ее неправильно. И это ранило ее чувства.

Шарлиз заявила, что и сама долгое время называла Джексона сыном, путалась в определениях в интервью, пока наконец весной этого года в интервью Daily Mail не расставила все точки над «и». 

Шарлиз Терон со старшей «дочерью» ДжексонШарлиз с Джексоном и АвгустВ интервью Daily Mail Шарлиз рассказывала:

Я тоже думала, что Джексон мальчик, но в возрасте трех лет он заявил мне: «Мама, я не мальчик!». С тех пор у меня две замечательные дочери. К слову, Джексон по характеру и манерам даже большая девочка, чем его сестра Август. Конечно, я, как каждый родитель, хочу окружить детей заботой, любовью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отстоять их права и защитить от невзгод.

Напомним, Шарлиз Терон усыновила ребенка из ЮАР, которого назвала Джексон, в марте 2012 года.



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