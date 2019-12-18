Кристина Асмус, Гарик Харламов, Тимати, Анастасия Решетова и другие на премьере фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»

Вчера, 17 декабря, телеканал ТНТ провел одну из самых необычных премьер сезона: в Научно-исследовательском кинофотоинституте ордена Красного знамени был показан фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» о барде, который знаком зрителям благодаря миниатюрам Гарика Харламова в Comedy Club. Первыми увидеть картину прибыли Кристина Асмус, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Тимати и Анастасия Решетова, Александр Ревва, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Нюша, Наталья Чистякова-Ионова, Марина Кравец, Александр Незлобин, Сергей Бурунов, Андрей Гайдулян и многие другие звезды.

Тимати и Анастасия Решетова Кристина Асмус Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Филипп Киркоров Максим Галкин Нюша Эмин Марина КравецГости премьеры погрузились в советскую атмосферу, которая сохранилась в здании НИКФИ, и почувствовали дух времени, в котором жил Эдуард Суровый, приняли участие в чтениях, посвященных барду, пили советское шампанское, закусывали шпротами, а на десерт ели «то самое» мороженое из детства.

На премьере Гарик Харламов, идейный вдохновитель и исполнитель главной роли, рассказал, как у него появилась мысль перенести своего героя со сцены на экран.

Это абсолютный эксперимент. Я впервые присутствую на презентации проекта, который не выйдет в кинотеатрах, он будет бесплатно доступен всем 30 декабря на ТНТ. Мы устроили презентацию в таком нестандартном месте, потому что именно так надо представлять Эдуарда Сурового. Два с половиной года мы думали, как сделать первое мокьюментари на нашем телевидении. И я счастлив, что Эдуард Суровый обрел жизнь внутри него. Идея сделать про Эдуарда Сурового кино возникла давно. Персонаж колоритный, узнаваемый, люди его любят. Поэтому сначала мы думали над полным метром или сериалом. Но лично я горел идеей сделать документальный фильм, я большой поклонник этого жанра и хотел сделать нечто подобное для нашей страны.

Гарик Харламов и Кристина Асмус Настасья Самбурская Владимир Яглыч

Мне понравилось. Это первый в своем роде фильм в жанре мокьюментари, который произведен у нас в России. И это попадание в яблочко. На Западе полно примеров подобного, наши западные коллеги давно купаются в море жанра выдуманной документалистики. Для нас это был ва-банк. Но у меня, как у друга Эдуарда Сурового, нет никаких сомнений, что это понравится зрителю,

— делился впечатлениями от фильма Тимур Батрутдинов.

А мне особенно понравился лозунг сегодняшнего вечера — «Потому что все так произошло…» из песни Эдуарда Сурового. Если мы все будем пользоваться такими мотивирующими фразами, не бояться рисковать и, как авторы этого фильма, делать что-то новое и интересное, то мы все прекрасно проведем наступающий год!

— рассказывала Наталья Чистякова-Ионова на премьере.

Наталья Чистякова-Ионова Сергей Бурунов Вадим Галыгин

Марюс Вайсберг и Александр Ревва Азамат МусагалиевФильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» перенесет зрителей во времена брежневского застоя, а именно в 1974 год, который мог бы запомниться как первый год участия СССР в знаменитом европейском музыкальном конкурсе. Всем известно, что конкурс завершился триумфальной победой группы ABBA, но никто не знает, что еще в тот день произошло трагическое событие, тесно связанное с КГБ, судьбой барда Эдуарда Сурового и — неожиданно — Григория Лепса, который появится в фильме вместе с Димой Биланом, Михаилом Боярским, Львом Лещенко, Максимом Галкиным, Кристиной Асмус, Ларисой Рубальской, Максимом Фадеевым, Александром Ширвиндтом и многими другими.

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