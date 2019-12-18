«Невероятно красива!»: Заявили о возвращении Жанны Фриске

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Последнее: Если вчера в киноцентре «Октябрь» маршировали имперские штурмовики из «Звездных войн», то сегодня Новый Арбат оккупировали гусары в ливреях образца XIX века. Причина — премьера нового фильма режиссера Андрея Кравчука «Союз спасения». Посмотреть исторический блокбастер о восстании декабристов, продюсерами которого являются Анатолий Максимов и Константин Эорнст, пришли Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, […]
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