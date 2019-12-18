Пользователи WhatsApp оказались под риском блокировки из-за уязвимости

18.12.2019, 11:31, Разное

Для этого недоброжелателям было необходимо настроить параметры сообщения в веб-версии программы. В результате у всех участников чата начинался «непрекращающийся аварийный цикл», передает телеканал «360».

Пользователям приходилось удалять и заново устанавливать приложение. Однако чат при этом исчезал, а вся содержавшаяся в нем переписка стиралась. Узнав об уязвимости, администрация мессенджера WhatsApp оперативно ликвидировала ее. 



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