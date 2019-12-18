Caribbean Club Concert Hall в новогоднюю ночь приглашает на программу «Новогоднее варьете 2020»

Столичный Caribbean Club Concert Hall подготовил праздничную новогоднюю программу. Об этом пресс-служба заведения сообщила изданию «ГОРДОН».
31 декабря гостей ждет программа варьете «Рояль», танцы с кавер-бендом Ultramarine Girls Band, юмор от ведущего Сержио Куницына.
Повара Caribbean Club подготовили специальное меню с традиционными блюдами и необычными угощениями.
Начало программы в 22.00. Стоимость: 3900–6900 грн.
Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Если вчера в киноцентре «Октябрь» маршировали имперские штурмовики из «Звездных войн», то сегодня Новый Арбат оккупировали гусары в ливреях образца XIX века. Причина — премьера нового фильма режиссера Андрея Кравчука «Союз спасения». Посмотреть исторический блокбастер о восстании декабристов, продюсерами которого являются Анатолий Максимов и Константин Эорнст, пришли Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Восточные мудрецы рассказали, как правильно нарядить ёлку в 2020 году / 10 декабря
- Замужняя Жасмин ублажила в постели сразу двух сексуальных красавцев / 27 ноября
- Наука: Женщины программируют лучше мужчин до тех пор, пока никто не знает, что они женщины / 26 октября
- Мнение: Туманный Нормандский формат / 19 ноября
- Huawei P40 получит графеновую батарею на 5500 мАч / 10 декабря
- Мнение: Про фильм «Ржев» (не смотрел) / 6 декабря
- Мнение: Нападение на погранзаставу «Ишкобод» / 7 ноября
- Разработчики Huawei придумали, как можно вывернуть камеру в P Smart Z 2020 / 18 ноября