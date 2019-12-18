Caribbean Club Concert Hall в новогоднюю ночь приглашает на программу «Новогоднее варьете 2020»

18.12.2019, 11:31, Новости дня

Столичный Caribbean Club Concert Hall подготовил праздничную новогоднюю программу. Об этом пресс-служба заведения сообщила изданию «ГОРДОН».

31 декабря гостей ждет программа варьете «Рояль», танцы с кавер-бендом Ultramarine Girls Band, юмор от ведущего Сержио Куницына.

Повара Caribbean Club подготовили специальное меню с традиционными блюдами и необычными угощениями.

Начало программы в 22.00. Стоимость: 3900–6900 грн.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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