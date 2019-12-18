«Укрнафта» заявила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

18.12.2019, 11:31, Новости дня

Верховный суд Швейцарии отказался отменить арбитражное решение по иску украинской компании «Укрнафта» о взыскании с РФ более 44 млн долларов в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции, сообщила пресс-служба украинской компании.

«Арбитражное решение о возмещении за экспроприацию инвестиций в Крыму остается в силе – Верховный суд Швейцарии во второй раз отказал РФ. Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО «Укрнафта», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В компании заявили, что кроме 44,4 млн долларов в рамках иска, решение по которому изначально было принято 12 апреля 2019 году, инстанция также обязала Россию оплатить более 150 тыс. долларов судебных издержек. В «Укрнафте» заявили, что данное решение суда носит окончательный характер.

В апреле Россия не признала законность решения Гаагского суда о взыскании 44,4 млн евро в пользу ПАО «Укрнафта» за утрату компанией имущества в Крыму.

«Укрнафта» и Stabil обратились в международный арбитраж из-за крымских активов еще в 2016 году. Они считают, что активы были экспроприированы Россией.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским.



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