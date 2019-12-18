Роспотребнадзор нашел нарушения в 80% минеральной воды

Роспотребнадзор в ходе проверки минеральной воды выявил нарушения обязательных требований законодательства почти в 80% случаев, сообщили в ведомстве.
«В целях реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации, в том числе обороту минеральных и питьевых вод Роспотребнадзором проверено более 50 тыс. объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тыс. партий минеральной воды объемом более 175 тыс. тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Там добавили, что более 150 партий минеральной воды было изъято из-за несоответствия обязательным требованиям, из них более 60% не подлежали лабораторным исследованиям, так как на продукцию не было соответствующих документов.
«В рамках административных расследований были выявлены предприятия-»призраки» (фантомы): производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, по указанным адресам не производят данную продукцию», – заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что введение системы маркировки минеральной воды позволит не допустить попадание на рынок некачественной продукции, а в случае выявления фальсифицированной воды позволит незамедлительно принять меры по ее изъятию.
Ранее Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий проведение в РФ эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды.
Напомним, в октябре бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды, которые могут начаться после внедрения маркировки этой продукции.
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