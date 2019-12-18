Чиновники закупали старое и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов по завышенным ценам и оформляли, как новое – СБУ

18.12.2019, 11:30, Новости дня

Служба безопасности Украине предупредила использование контрафактных комплектующих для ремонта украинских самолетов. Об этом 17 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

«Чиновники организовали схему хищения средств из госбюджета, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины.  Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, проводили по завышенным ценам и оформляли ее как новую», – сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители нашли контрафактных комплектующих на более 15 млн грн.

«Стоит заметить, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций», – добавили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 5. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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