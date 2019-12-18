Эксперты: Боль в зубах может предупреждать о раке и болезнях сердца

18.12.2019, 11:30, Разное

Как утверждают стоматологи, плохая гигиена ротовой полости может привести к серьезным последствиям. Выяснилось, что боль в зубах предупреждает о развитии рака или болезнях сердца.
Согласно данным медиков, в зимний период зубы часто шатаются из-за неправильного питания или нехватки витаминов. В случае игнорирования ситуации они могут выпасть. Специалисты считают, что боль во рту появляется у нерешительных и не умеющих постоять за себя людей. Поскольку зубы нужны для кусания, проблемы с ними могут свидетельствовать об эмоциональной беспомощности личности. Находящаяся в ротовой полости бактерия Porphyromonas gingivalis провоцирует пародонтит, а при некоторых обстоятельствах – рак. При потрескавшемуся языке и белому налету следует обратить внимание на проблемы с ЖКТ.

Кроме этого, плохая гигиена рта может вызвать болезни сердца, слабоумие, атеросклероз, ревматоидный артрит, диабет и ожирение печени. Чтобы избежать этого, нужно тщательно следить за деснами и зубами, а также регулярно ходить к стоматологу.



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