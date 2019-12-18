Медведева рассказала о желании сделать «пластику»

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что спокойно относится к пластической хирургии, а также рассказала о давнем желании изменить форму носа.
Медведева заявила, что «если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной», передает teleprogramma.pro.
Она добавила, что ее желанием с детства было изменить форму носа.
«А вот буду ли я это делать – большой вопрос», – заключила Медведева.
Спортсменка уточнила, что, в отличие от внешности, не хотела бы менять свой характер.
«Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны – вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь», – сказала она.
Ранее Медведева прокомментировала видео с оскорблениями в свой адрес, опубликованное в Сети якобы фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.
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