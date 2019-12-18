Медведева рассказала о желании сделать «пластику»

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что спокойно относится к пластической хирургии, а также рассказала о давнем желании изменить форму носа.

Медведева заявила, что «если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной», передает teleprogramma.pro.

Она добавила, что ее желанием с детства было изменить форму носа.

«А вот буду ли я это делать – большой вопрос», – заключила Медведева.

Спортсменка уточнила, что, в отличие от внешности, не хотела бы менять свой характер.

«Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны – вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь», – сказала она.

Ранее Медведева прокомментировала видео с оскорблениями в свой адрес, опубликованное в Сети якобы фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Если вчера в киноцентре «Октябрь» маршировали имперские штурмовики из «Звездных войн», то сегодня Новый Арбат оккупировали гусары в ливреях образца XIX века. Причина — премьера нового фильма режиссера Андрея Кравчука «Союз спасения». Посмотреть исторический блокбастер о восстании декабристов, продюсерами которого являются Анатолий Максимов и Константин Эорнст, пришли Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, […]