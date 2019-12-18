Мнение: Последние Шоколадницы!

Коллаж не мой! Взял из очередного поста в ФБ, где девушка по имени Мария Богословская тоже написала отзыв на мою книжку. Уж при чем тут красное знамя…

Но дела такие: ОСТАЛОСЬ ДВЕ СРЕДЫ! Сильно сомневаюсь, что буду продолжать посиделки в Шоколаднице в новом 2020 году, но этот год решил «добить». Стало быть, у вас, дорогие друзья, осталось только два дня, две возможности приобрести «Страну утраченной эмпатии», мой супербестселлер, непосредственно у автора с его автографом: сегодня и в следующую среду, то есть непосредственно в католическое Рождество.

А сегодня, в среду 18 декабря, я опять жду всех желающих приобрести книгу «Страна утраченной эмпатии» с автографом автора в кафе «Шоколадница» возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время — с 18 до примерно 20.30 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Для тех, кто потеряется — в самом кафе или по дороге — мой телефон +7(985)741-0098, Алексей. Ну и для людей, которые не в Москве (пусть даже за границей) — заказать книгу с автографом можно через мою почту [email protected]

А так — под красным знаменем вперед, к Утраченной Эмпатии!

А вот сам отзыв Марии (из ее ФБ):



«Почему мы в России склонны забывать трагические события? Вот, скажем, почему в США 11 сентября — дата, которую невозможно не знать, а в России 90% населения не назовут вам даже год Чернобыльской катастрофы, ужасных событий на Дубровке в Москве, да что говорить, мы даже через год после пожара в «Зимней Вишне» в Кемерово уже не захотели вспоминать об этом. Почему? Откуда такая бесчувственность и черствость?

Почему в нашей стране предпринимателей воспринимают как воров, а если человек нищий, пусть он и не хочет работать, он страдалец и праведник? Почему мы никогда не встаем в оппозицию и не отстаиваем свои права? Почему у нас от профсоюзов одно название, а о том, что написано в законодательстве многие из нас даже не догадываются? Почему мы не добиваемся хорошего сервиса за собственные деньги и не требуем уважения гражданских прав?

Так много почему… И так мало ответов, над которыми мы тоже почему-то не задумываемся.

Книга Алексея Рощина как раз заставляет погрузиться вглубь собственной исторической памяти и начать размышлять.

Да, порой это жутко неприятно и даже сложно, а иногда до боли стыдно и обидно, ведь хотим мы того или нет, но мы являемся частью этой исторической глубинной «болезни» и пережитого опыта поколений.

Но для того, чтобы лучше понять свою страну и себя такие книги надо читать. Я бы даже сказала, что они важны для понимания того, как прошлое может в буквальном смысле слова разрушать будущее через 3-4 поколения. Они важны для формирования новой идентичности и преодоления кризисов.

Когда приходит понимание, приходит и объяснение и осознание. И уже иначе смотришь на современное общество, которое никак не может справиться с этим грузом прошлого, в котором оно ни капли не виновато, но ошибки которого вынуждено переваривать и исправлять. Да что там общество, начинаешь иначе смотреть на себя и понимаешь причины своего поведения.

Многие ответы на неприятные вопросы для себя находишь с первых же страниц. Объяснение множественных «почему» становится ясным и четким. Но, как и в любой хорошей книге, чем глубже погружаешься, тем больше новых вопросов возникает.

Меня чтение затянуло. Несмотря на то, что в исторической литературе я склонна выбирать более научные и сложные книги, здесь отложить в сторону философско-политико-социологический трактат автора не получилось, чему я очень рада.

Рекомендую книжку тем, кого интересуют мотивы поведения всех поколений, живущих ныне в России. Также интересно будет тем, кто изучает социологию, политологию, историю пропаганды и политтехнологии. Понравится всем, кто любит историю СССР и её связь с современностью. Фанатам философии истории и изучения исторического процесса с точки зрения антропологии также сюда.

Ну и если вам действительно интересно, почему у нас в стране так любят ругать власть, обожают плохие новости и, почему американская модель «мы все можем сами», вместо нашего «партия вас не оставит», у нас еще долго не приживется, то вам тоже нужна эта книга».

Источник: Размышления вольного социолога

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