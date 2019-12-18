iPhone 11 Pro отдал первенство OnePlus 7T Pro в слепом сравнении камер Маркесом Браунли

Американский Youtube-блогер Маркес Браунли в конце года провел слепое сравнение камер 16-ти гаджетов. Согласно результатам, iPhone 11 Pro отдал первенство модели OnePlus 7T Pro.

В 2018 году пользователь Сети проводил аналогичное тестирование, в котором смартфон BlackBerry победил iPhone XS. На этот раз большинство юзеров отдали свои голоса за фотографию, сделанную на камеру OnePlus 7T Pro. Во время сравнения в финал попали 2 аппарата компании Samsung. Речь идет о Galaxy S10e и Galaxy Note10. Лидером слепого теста камер, проводимого Маркесом Браунли, стала вторая модель корпорации.

Ранее сообщалось, что компания Samsung усовершенствовала камеру модели Galaxy A50 благодаря обновлению ПО. Оно включает в себя ряд удобных функций.

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