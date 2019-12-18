В Московском регионе зафиксировали недостаток кислорода

В Москве и области зафиксирована нехватка кислорода в воздухе, сообщили СМИ.
«По медицинской оценке сохраняется погода гипоксического типа, характеризующаяся выраженным дефицитом кислорода в воздухе», – передает портал «Метеоновости».
По словам метеорологов, такая погода может быть опасна и вызвать осложнения у метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, особенно при легочной и сердечной патологии.
Кроме того, погода с отсутствием солнечного света может негативно влиять на физическую работоспособность.
Напомним, 7 ноября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что содержание кислорода в воздухе в Москве на 11-12 единиц ниже климатической нормы.
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