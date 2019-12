«Шахтер» заработал почти €45 млн за участие в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» за участие в групповом этапе Лиги чемпионов получил от УЕФА €44,2 млн, сообщает швейцарский блог Swiss Ramble на странице в Twitter.

Донецкий клуб получил €15,25 млн за участие в групповом этапе турнира. За одну победу и три ничьи «Шахтер» заработал по €2,7 млн, а за два поражения – €0,3 млн.

Также «горняки» получили €23,3 млн за позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА (чем выше место в рейтинге, тем больше выплаты).

Although no club from outside the Big Five leagues reached the last 16, some of them still generated good money from their Champions league adventures. Excluding TV pool, the largest earners were Benfica €51m, Ajax €46m, Shakhtar Donetsk €44m and Zenit St Petersburg €41m. pic.twitter.com/veQrWz1iiQ

— Swiss Ramble (@SwissRamble) 16 декабря 2019 г.

«Шахтер» на групповом этапе Лиги чемпионов выступал в группе C с английским «Манчестер Сити», итальянской «Аталантой» и хорватским «Динамо» (Загреб).

«Горняки» один раз обыграли «Аталанту», дважды сыграли вничью с «Динамо» (Загреб) и один раз с «Манчестер Сити».

Донецкий клуб занял третье место в квартете и вышел в Лигу Европы, где в 1/16 финала сыграет с португальской «Бенфикой».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Соки являются настоящим кладезем витаминов и минералов для человеческого организма. Медики назвали ТОП-3 самых полезных напитков для мужского здоровья. Первым в списке оказался гранатовый лимонад, оказывающий благоприятное влияние на потенцию. Расслабление кровеносных сосудов и воздействие на окись азота положительно сказывается на длительности эрекции. В таком соке присутствуют полезные витамины A, C, B1, B2 и B6, […]