Пощады не будет: Зеленского отправляют под суд за преступление

18.12.2019, 11:12, Разное

Политик недоумевает: по какому праву пришедшие во власть люди
продают предприятия, которые строили не одно поколение предков. «Вы кто
такие? Щенки!» – возмутился Червоненко.

Происходящее бывший министр назвал государственным преступлением.
«Если он допустит это, то это закончится для него судом. Он щадит
Порошенко, а его не пощадят», – сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Недовольны украинцы не только распродажей госпредприятий, но
и приватизацией земли. Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению
в Верховной раде. В частные руки могут уйти десятки миллионов гектаров
плодородных земель.

Протестовать против продажи черноземов украинцы вышли к
стенам парламента. В понедельник, 17 декабря, у Верховной рады произошли
столкновения митингующих с полицией. Часть улиц в центре Киеве перекрыли, СМИ
сообщали об одном погибшем.

Коротко о "новом" персонаже саммита "нормандской четвёрки":#НормандскаяЧетвёрка #Зеленский pic.twitter.com/fTBD5dlJz0

— _troll_anonymous_ (@_troll_account) December 10, 2019

Ситуация для Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем.
Рейтинг президента за последние несколько месяцев обвалился более чем на 20%.
Теперь его поддерживают около 50% граждан.

Положение главы государства осложняется неудачами во внешней политике. На недавнем саммите в нормандском формате прорыва достичь не удалось, война в Донбассе продолжается. Для Зеленского это означает дальнейшее падение рейтинга. 



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