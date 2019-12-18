Пощады не будет: Зеленского отправляют под суд за преступление

Политик недоумевает: по какому праву пришедшие во власть люди

продают предприятия, которые строили не одно поколение предков. «Вы кто

такие? Щенки!» – возмутился Червоненко.

Происходящее бывший министр назвал государственным преступлением.

«Если он допустит это, то это закончится для него судом. Он щадит

Порошенко, а его не пощадят», – сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Недовольны украинцы не только распродажей госпредприятий, но

и приватизацией земли. Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению

в Верховной раде. В частные руки могут уйти десятки миллионов гектаров

плодородных земель.

Протестовать против продажи черноземов украинцы вышли к

стенам парламента. В понедельник, 17 декабря, у Верховной рады произошли

столкновения митингующих с полицией. Часть улиц в центре Киеве перекрыли, СМИ

сообщали об одном погибшем.

Коротко о "новом" персонаже саммита "нормандской четвёрки":#НормандскаяЧетвёрка #Зеленский pic.twitter.com/fTBD5dlJz0

— _troll_anonymous_ (@_troll_account) December 10, 2019

Ситуация для Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем.

Рейтинг президента за последние несколько месяцев обвалился более чем на 20%.

Теперь его поддерживают около 50% граждан.

Положение главы государства осложняется неудачами во внешней политике. На недавнем саммите в нормандском формате прорыва достичь не удалось, война в Донбассе продолжается. Для Зеленского это означает дальнейшее падение рейтинга.

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