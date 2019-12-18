«Я запаниковала»: Виктория Боня рассказала о катастрофе

18.12.2019, 11:06, Разное

В соцсети экс-участница шоу «Дом-2»
сообщила, что с ней едва не приключилась катастрофа. На вечеринку знаменитость пришла
в роскошном красном наряде, которые дополнила дорогим ювелирным аксессуаром. Виктория
Боня надела серьги с бриллиантами и турмалином от известного бренда.

В разгар бумажной дискотеки телеведущая обнаружила пропажу
одной серьги. К счастью, она вовремя это заметила. «Но я понимала, что найти ее
в этой куче бумаги было практически невозможно, потому что все бесились и даже
катались в ней по полу. Чуть ли не в истерике я начала думать, каким
образом в этом хаосе найти свою сережку… на минуту я запаниковала», —
поделилась в «Инстаграме» Виктория Боня.

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