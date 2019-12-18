ФСБ нагрянула с обысками в дом и офисы миллиардера Гуцериева

18.12.2019, 11:06, Разное

В среду силовики пришли в дом предпринимателя Михаила Гуцериева в московском районе Хамовники. Обыски также проходят в офисах компаний, связанных с бизнесменом, сообщает «Вечерняя Москва».

По предварительным данным, миллиардера подозревают в уклонении от налогов и хищении. СМИ сообщают, что в отношении него было заведено уголовное дело. Тем не менее, в группе компаний «Самфар», акционером которой является Гуцериев, информацию об обысках опровергли. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились пролить режим прекращения огня, объявленный в июле. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в эфире канала «Украина 24». «Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика