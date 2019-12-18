ФСБ нагрянула с обысками в дом и офисы миллиардера Гуцериева

В среду силовики пришли в дом предпринимателя Михаила Гуцериева в московском районе Хамовники. Обыски также проходят в офисах компаний, связанных с бизнесменом, сообщает «Вечерняя Москва».

По предварительным данным, миллиардера подозревают в уклонении от налогов и хищении. СМИ сообщают, что в отношении него было заведено уголовное дело. Тем не менее, в группе компаний «Самфар», акционером которой является Гуцериев, информацию об обысках опровергли.

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