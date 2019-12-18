«Мне не стыдно говорить об этом». Терон поделилась подробностями убийства отца ее матерью

Голливудская актриса Шарлиз Терон заявила, что ей не стыдно говорить о том, что ее мать Герда застрелила ее отца Чарльза во время самозащиты. Об этом она рассказала в интервью NPR.

«Мне не стыдно говорить об этом, потому что чем больше мы говорим об этих вещах, тем больше осознаем, что мы не одиноки в этом», – уверена актриса.

По воспоминаниям Терон, ее отец болел алкоголизмом, и надежды на улучшение обстановки дома не было.

«Повседневная непредсказуемость жизни с зависимым человеком – это нечто такое, что становится как бы частью тебя, и остается с тобой на всю жизнь, а не просто какая-то ситуация, которая случилась в одну ночь», – сказала она.

Актриса объяснила, что в роковую ночь ее отец был сильно пьян и взял в руки оружие. Они с матерью прятались в ее спальне, прижавшись к двери, которую отец пытался выбить.

«Он сделал шаг назад и просто трижды выстрелил в дверь. Ни одна из этих пуль в нас не попала, что на самом деле было просто чудом. Защищая себя, мама покончила с этой угрозой», – призналась Терон.

Актриса призналась также, что в ее жизни был эпизод, связанный с сексуальными домогательствами: режиссер пригласил ее на прослушивание к себе домой и начал к ней прикасаться.

«Я возлагаю вину на себя, поскольку не сказала все то, что должна была, не сказала ему уйти. Я не сделала все то, что, как мы хотим верить, мы будем делать в таких ситуациях», – сказала она.

Шарлиз Терон исполнила одну из главных ролей в фильме «Скандал» (мировая премьера назначена на 20 декабря), в центре сюжета которого скандал вокруг сексуальных домогательств генерального директора телекомпании Fox News Роджера Эйлса к своим подчиненным.

Впервые о том, что ее мать убила отца, Терон рассказала летом 2017 года. До этого, по словам актрисы, на вопросы об отце она отвечала, что он погиб в автокатастрофе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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