Агент ФСБ, планировавший подорвать емкость с хлором на «Харьковводоканале», получил пять лет тюрьмы

Террорист, который по заданию Федеральной службы безопасности РФ должен был совершить теракт на объекте критической инфраструктуры Харьковской области, приговорен к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 17 декабря.

Жителя Краснограда завербовали российские спецслужбы, он должен был совершить взрыв на комплексе водоподготовки «Днепр» «Харьковводоканала» в Лозовском районе области.

«Взрывчатку мощностью 2 кг тротила злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды. В ходе спецоперации сотрудники СБУ предотвратили приведение в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника», – говорится в сообщении.

Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал мужчину виновным в завершенном покушении на теракт (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса).

О задержании украинца СБУ сообщала 13 июня 2019 года. Взрыв, как отмечали в ведомстве, мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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