В Сети появились фото прототипа обновленного BMW 2 Series Active Tourer

Официальная презентация BMW 2 Series Active Tourer состоится в конце 2020 года. В Сети появились первые фото прототипа обновленного авто.

В последний раз, когда интернет-пользователи увидели усовершенствованную модель компактного минивэна от баварской компании, прототип машины был замечен в теплых краях. Сейчас инженеры проводят испытания 2 Series Active Tourer в зимних условиях и в соответствующих локациях. Престижная и доступная лишь для европейских клиентов новинка на этот раз почти полностью спрятана под камуфляжем. Однако журналисты смогли сделать несколько фото особенностей, на которые следует обратить внимание. Оказалось, что изменений в обновленном BMW довольно мало.

Тем не менее, если присмотреться к размещенным в Сети кадрам, можно понять: в прототипе присутствуют фундаментальные отличия. Речь идет о новом «лице» с большой фальшрадиаторной решеткой и другом положении боковых зеркал. В будущем автомобиль будет больше в размерах, чем представленная версия. Согласно ожиданиям, за основу 2 Series Active Tourer будет взята переднопроводная платформа FAAR той же марки. Благодаря этому общая длина транспортного средства станет больше, как и колесная база.

В обновленном минивэне должно быть больше свободного места на задних сидениях и в багажном отделении. Обещается и расширенный список оснащения технологиями безопасности и помощи водителю. Покупатели смогут выбрать 3-х или 4-х-цилиндровые моторы. Возможно, корпорация выпустит плагин-гибридное исполнение авто.

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