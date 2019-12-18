Швейцарские исследователи выявили главный фактор образования кариеса

18.12.2019, 11:04, Разное

Учёные смогли доказать связь между генетическими мутациями и подверженностью разрушения зубов. Оказывается, на сопротивляемость эмали кариесу влияют не только внешние факторы, но и её формирование, обусловленное генами.
Давно уже антропологам было известно о врождённой предрасположенности к кариесу. Такой вывод они сделали, изучая заболевание у представителей различных рас. При изучении генома человека учёным из Швейцарии удалось обнаружить целый генетический комплекс, который отвечает за формирование зубов и их эмали. Изменения значительно повышают риск заболевания кариесом.

В Институте молекулярной биологии Цюриха исследовали формирование зубной эмали мышей. В Центре зубной медицины этого института учёные обнаружили, что любые мутации генетического комплекса зубной эмали ведут к её дефектам. Таким образом удалось доказать, что не только гигиена и питание пагубно влияют на зубы, но и врождённая предрасположенность.



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