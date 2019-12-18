Швейцарские исследователи выявили главный фактор образования кариеса

Учёные смогли доказать связь между генетическими мутациями и подверженностью разрушения зубов. Оказывается, на сопротивляемость эмали кариесу влияют не только внешние факторы, но и её формирование, обусловленное генами.

Давно уже антропологам было известно о врождённой предрасположенности к кариесу. Такой вывод они сделали, изучая заболевание у представителей различных рас. При изучении генома человека учёным из Швейцарии удалось обнаружить целый генетический комплекс, который отвечает за формирование зубов и их эмали. Изменения значительно повышают риск заболевания кариесом.

В Институте молекулярной биологии Цюриха исследовали формирование зубной эмали мышей. В Центре зубной медицины этого института учёные обнаружили, что любые мутации генетического комплекса зубной эмали ведут к её дефектам. Таким образом удалось доказать, что не только гигиена и питание пагубно влияют на зубы, но и врождённая предрасположенность.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились пролить режим прекращения огня, объявленный в июле. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в эфире канала «Украина 24». «Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. […]