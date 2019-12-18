Следователи: Дмитрий Марьянов мог умереть от удара в живот

Российский актер театра и кино умер 15 октября 2017 года от разрыва подвздошной вены. Следственные органы назвали новую версию причины смерти Дмитрия Марьянова.

Сорокасемилетний актер скончался в реабилитационном центре «Феникс», там же он ранее проходил лечение от алкоголизма. После проведенных следственных мероприятий выяснилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Марьянов принимал препараты, разжижающие кровь. Однако следователи озвучили новую версию, что гибель могла наступить от удара в живот. Повторная экспертиза показала, что тромб мог оторваться после нанесенного удара. Вот только очень трудно выяснить, сделал ли это кто-то посторонний, или же актер сам ударился после падения на пол.

Ранее эксперты предполагали, что разрыв сосуда произошел из-за того, что забилось специальное устройство, которое отсеивает сгустки крови и защищает сердце от тромба. В таком случае нет виновных в его смерти. Новые обстоятельства указывают, что обвиняемый в этом деле все же будет. Чтобы поставить окончательную точку и выяснить причину трагедии, в Санкт-Петербурге проведут еще одну экспертизу

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