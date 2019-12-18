Мнение: Критика плана 50%: пискарь и бездетная пара

Читатель yacc11 раскритиковал мой план 50%, который позволяет среднему человеку начать копить денежки «с нуля» и стать к пенсии обеспеченным человеком. Напомню, именно так при капитализме работает главный, магистральный социальный лифт. В то время как умные, талантливые и везучие возносятся иногда наверх быстро, стремительными ракетами, у обычных людей есть свой надёжный способ подъёма — работать и откладывать. Это медленный и не слишком-то одобряемый обществом потребления способ, однако и в нём тоже есть своя тихая романтика:

https://olegmakarenko.ru/1729413.html

Чтобы ответить на мой план, господин yacc11 создал два поста с расчётами, «Премудрый пискарь» и «Бездетная пара». Краткая суть его критических выкладок такова.

Провальный сценарий 1. «Премудрый пискарь» Порфирий приезжает в Петербург в 2003 году, устраивается на среднюю зарплату и живёт на прожиточный минимум. Порфирий снимает комнату, кладёт остаток денег на депозит в банке. Если Порфирий будет копить в долларах и брать ипотеку, он сможет вселиться в квартиру площадью в 24 квадратных метра через 14 лет такой жизни.

В качестве светлой альтернативы Порфирию yacc11 приводит товарища Евлампия, советского лимитчика из Ленинграда, которому советская власть выдала бы за то же время квартиру бесплатно, но который при этом мог бы не копить, а шиковать, тратить все деньги по своему усмотрению. Также, как полагает yacc11, лимитчик Евлампий мог бы ускорить процесс, купив квартиру в ЖСК за деньги. Деньги (советские рубли) Евлампий накопил бы гораздо быстрее, за 7-8 лет.

Провальный сценарий 2. «Бездетная пара». В том же 2003 году семья Ивановых снимает квартиру в Петербурге, тратит прожиточный минимум и откладывает 40% от средней зарплаты. Минимальный срок накопления на квартиру — 11 лет, с валютной ипотекой — 8 лет, с рублёвой ипотекой — 9 лет. В СССР, как полагает мой критик, бездетная пара смогла бы накопить на квартиру в два раза быстрее, всего лишь за 5 лет.

Вот мои комментарии к этим расчётам.

1. Прозвище «Премудрый пискарь».

Если вы не читали ещё сказку Салтыкова-Щедрина о пискаре, самое время потратить 15 минут и прочесть, текст короткий, читается легко. Краткая суть: глупая рыба сидела в своей норе, дрожала от страха, всего боялась, ничего не делала. Так дожила до пенсии и умерла:

https://ilibrary.ru/text/1255/p.1/index.html

Называть таким обидным прозвищем человека, который поднимается на социальном лифте, конечно, неправильно. Капитализм — история про риск и ответственность. Нужно работать, нужно вкладывать деньги, нужно грамотно распоряжаться ими. Проявлять силу воли и твёрдость духа, чтобы настойчиво гнуть свою линию на протяжении десятилетий и в итоге добиваться цели.

Премудрые пискари мыслят совершенно иначе. «Напрягаться? Делать сбережения? Строить дом? Чтобы меня съела щука и кинуло государство? Да идите-ка вы в лес с такими идеями, я лучше посижу на диване и попью пивка перед телевизором, посмеюсь над вами, дурачками. Эх, вот было здорово раньше, когда ничего делать не надо было, и всё за тебя устраивало государство…».

Наш герой, который поднял задницу с насиженного места, приехал из другого города в Петербург, устроился на работу, составил план и начал копить на квартиру — это человек действия. «Премудрые пискари» — как раз те, кто думают, будто подобные планы слишком глупы или рискованны, чтобы стоило претворять их в жизнь.

2. Три метра в год

У меня в плане 50% супружеская пара откладывала по 6 квадратных метров в год. У моего критика одинокий мужчина Порфирий откладывает на фоне дорожающей недвижимости рубли на депозит в банке, причём отнюдь не по 6 квадратных метров в год, а по каким-то маленьким обрезкам, чуть ли не по квадратным дециметрам.

Мне это напомнило старую историю с сайта Димы Вернера:

В студенческие (семидесятые) годы покойный Анатолий Н. опекал иностранных студентов. Приезжая с родной Донетчины, он привозил изрядный запас самогона и замечательно жарил картошку. С советских студентов на вечеринку собирал по 3 рубля, с иностранцев – по 3 доллара.

Нашим-то все в жилу, а некоторые иностранцы быстро пристрастились. Особенно один, из братской африканской страны. Наутро голова бо-бо, сразу же к Толику. Тот ему и предложи:

«Давай я тебе разработаю такой аппарат, чтобы ты дома мог сам делать самогон». Договорились за ящик портвейна «Три семерки». Три дня за кульманом, и чертёж аппарата готов. Довольный студент улетает с чертежом в Африку, а Толик с друзьями пьет портвейн.

Через месяц темнокожий друг возвращается темнее, чем был: собранный по чертежу аппарат взорвался и опозорил его уважаемого отца то ли перед всей деревней, то ли перед всей страной. Грозит обратиться в международные организации, чтобы примерно наказать инженера самогонных наук.

Толик в трансе, расспрашивает коллегу и выясняет, что его отец для повышения производительности сделал куб в несколько раз большего объема, сохранив толщину его стенок прежней. Поскольку африканский студент сопромат давно сдал, объяснять ошибку его отца бесполезно.

Поэтому Толик делает гениальный ход:

— А дрожжи чьи?

— Как чьи? Наши!

— А надо было советские, в крайнем случае, канадские.

Африканец в раздумье:

— Так у нас же война, канадские дрожжи не привезти!

В качестве компенсации Толик выучил его гнать самогон с помощью обычной кастрюли, и этим благополучно закончилась история, чуть было не вызвавшая международный скандал.

Конечно, мой план 50% был всего лишь шаблоном, заготовкой, на который нужно было уже свободно накручивать мясо по своему усмотрению. Однако голову всё же включать стоило: в нём всё же были параметры, которые можно было менять, и параметры, которые менять было нельзя.

Так, к примеру, я много раз прямо указывал и в плане 50%, и в других постах: при накоплении на недвижимость от повышения стоимости квартир надо страховаться. Банковский депозит не предназначен для длительного накопления. Кроме того, план предполагал, что герои откладывают вполне определённый объём метров — 0,25 квадратных метра на человека в месяц, 3 квадратных метра в год.

Изменяя одни условия, нужно было изменить и другие так, чтобы сохранить скорость накопления постоянной. В конце концов, когда мы переезжаем в другой район города, нас же не смущает то обстоятельство, что вставать на работу приходится на 15 минут раньше или позже. Так и здесь: заменили молодую пару на мрачного титана одиночества, а 2019 год на 2003? Ну так пусть тогда наш Порфирий сядет и подумает, как ему добыть свои 3 квадратных метра в 2003 году.

3. Россия Путина

Оглядываясь назад, мы видим, в какой заднице Россия находилась ещё недавно. С одной стороны, идея проверить мои расчёты на прошлых периодах — хорошая идея. С другой стороны, Владимир Путин очень сильно изменил страну, поэтому начинать «план 50%» в 2003 — это значит начинать, как говорят компьютерные игроки, «в режиме повышенной сложности».

Судите сами. По расчётам моего критика, в 2003 году на среднюю зарплату можно было купить 0,25 метра жилья, а в 2018 — уже 0,5 метра. Если учесть, что цены на жильё быстро росли, а зарплаты росли ещё быстрее, взявшие в этот период ипотеку оказались в большом выигрыше — они «поставили на красненькое» и не прогадали. Выросшие зарплаты позволили им легко выплатить ипотеку, в то время как купленные ими метры подорожали.

Как говорят на Западе, «прилив поднимает все лодки»: в период бурного путинского роста улучшили своё благосостояние как бережливые люди, так и беспечные потребители. Тем не менее это не значит, что план 50% был неработоспособен в 2003 году: просто, повторюсь, Порфирию следовало застраховаться от повышения стоимости жилья.

Застраховаться можно было разными способами. ПИФы недвижимости в то время были ещё, насколько я помню, недоразвиты, а рынок строящегося жилья довольно дик, однако мелкие объекты недвижимости продавались вполне спобоно. Никто не мешал Порфирию по мере накопления относительно небольших сумм покупать на них комнаты или загородные участки. Они бы выросли в цене вместе с рынком и вложения Порфирия не обесценились бы.

4. Как копить в бедной стране

Главная проблема «премудрых пискарей» и прочих потребителей заключается в коротком горизонте планирования. Они, собственно, вообще не планируют — они просто принимают наугад какое-нибудь решение под влиянием рекламы или эмоций, а потом следуют ему, пока через несколько дней не передумают снова.

Увидел рекламу сникерса — купил сникерс. Получил предложение о работе — принял первое же предложение. Захотел накопить на квартиру — положил деньги на депозит в банке. Простые, понятные и, как правило, далеко не самые разумные действия.

Между СССР и Западом зияла пропасть в уровне жизни, которая не исчезла и в девяностые годы: мы жили очень бедно, наши зарплаты были более, чем в 10 раз ниже, чем в «развитых капстранах». В начале нулевых разрыв начал затягиваться, однако он по-прежнему оставался достаточно высоким, чтобы можно было его использовать для решения жилищного вопроса. На Западе высокие зарплаты, в России дешёвое жильё — это не только проблема, но и возможность. Если уж наш Порфирий принципиально живёт один, почему бы ему не пойти работать моряком или не отправиться гастарбайтером в Европу? Я хорошо помню нулевые годы, откладывать на такой работе по 500 долларов в месяц он смог бы с гарантией, и этого хватило бы примерно на 8 метров жилья ежегодно — даже с опережением плана.

Долго такая халява не продлилась бы, уже в 2006-2007 годах банки начали массово выдавать ипотечные кредиты, из-за чего квартиры подорожали в разы, однако и трёх лет хватило бы Порфирию, чтобы обзавестись личным жильём. Ещё через несколько лет (к 2010) зарплаты в Петербурге поднялись уже достаточно, чтобы гастарбайтерство потеряло всякий смысл, так что на периоде в 2006-2010 году я в любом случае посоветовал бы Порфирию вернуться обратно, в город на Неве.

5. Как же вы пишете, что гастарбайтерство невыгодно, если сейчас в Петербурге средняя зарплата 60 тысяч рублей, а в США 25$ в час!

Поработать в другой стране — великолепный жизненный опыт из разряда тех, которые стоит получить в молодости, чтобы сильнее полюбить родной дом. Тем не менее пребывать в таком режиме долго, 10 лет или дольше, я бы никому не рекомендовал, это тяжёлое испытание, на которое можно согласиться только от большой нужды.

Сравнивая зарплаты в Петербурге и США, мы вначале получаем существенную разницу — примерно 850 долларов в Петербурге и примерно 2900 долларов в США после вычета налогов. Эта разница становится скромнее, когда мы учитываем американские расходы: безумную медицинскую лотерею, к примеру, из-за которой пустяковая травма может обернуться счётом в несколько десятков тысяч долларов. Тем не менее, даже с учётом разницы в ценах, мы всё равно видим, что средний американец зарабатывает значительно больше среднего петербуржца.

Дальше я положу на стол очень неполиткорректный факт. Если мы возьмём этого среднего американца, переместим его в Петербург и попросим его работать так, как он привык у себя на оклахомщине… он и здесь будет зарабатывать больше. Так как сейчас не 2003 год, и для того, чтобы зарабатывать, как средний американец, уже не нужно ехать в США — достаточно работать в обычном американском режиме. Поменьше залипать в смартфон, повнимательнее относиться к своим рабочим обязанностям, упихивать побольше дел в восемь рабочих часов. Тогда и зарплата магическим образом будет подтягиваться наверх.

6. Квартиры в СССР

План 50% вообще не про СССР. Но раз уж критик упомянул, всё же надо уточнить. Во-первых, действительно, квартиры в СССР выдавали, это факт: преимущество советского образа жизни было в том, что тогда можно было расслабиться, встать в очередь и ждать свою квартиру.

Во-вторых, в СССР действовал суровый институт прописки. Это сейчас переезд в Петербург не представляет проблемы. Раньше представлял — для переезда нужно было или нарушить закон, или провернуть целую операцию. Например, устроиться на завод, который набирал лимитчиков, и проработать там несколько лет на откровенно плохом месте, проживая при этом в общаге с предельно некомфортными условиями.

В-третьих, одиноким отдельных квартир обычно не давали. Типичная судьба простого одинокого человека в СССР, у которого не было «наследственной» квартиры — жить до пенсии в общаге или коммуналке, а потом в ней же и умереть. Квартиры давали в первую очередь разным блатным типа директоров заводов, их любовниц и шофёров, потом семьям с разнополыми детьми, потом просто семьям с детьми, потом семьям без детей. Одинокие ценные специалисты могли получить от предприятия квартиру на пятидесятилетие, такое тоже бывало.

Здесь не было дискриминации, была чистая арифметика. Норма в Ленинграде составляла 4,5 метра жилой площади на человека. В какой бы маленькой комнатке Порфирий ни жил, её площадь явно была больше 5 метров. Следовательно, права на бесплатное жильё у него не было.

Вот с парой, да, были варианты. Возможно, иногородняя семейная пара, даже бездетная, и смогла бы получить в Ленинграде квартиру быстрее, чем в Петербурге. Как коренной житель города отмечу, что ей потребовалось бы очень большое везение, на уровне фантастики в духе «встретила народного депутата на улице и тот помог», однако подобные истории мне известны.

Теоретически был возможен и вариант с покупкой советской квартиры в ЖСК. Конечно, на покупку квартиры в ЖСК тоже были очереди, и просто так в эти очереди было не записаться (тоже были нормы по метражу), однако СССР был насквозь коррумпированной страной, так что деньги и знакомства позволяли решить там многие вопросы, скажем так, с чёрного хода. Более серьёзной проблемой стало бы накопление денег: проклятье «чтобы ты жил на одну зарплату» родилось не на пустом месте.

7. Социальная жизнь

В постах критика герои явно выставлены нелюдимыми упырями, зацикленными на деньгах. Порфирий одинок, а чета Ивановых то ли чайлдфри, то ли как минимум ждёт появления лужайки, прежде, чем заводить зайку.

С одной стороны, имеют право. Мы, к счастью, впервые за всю нашу историю живём в свободной стране, и никто больше не должен оправдываться за свой характер и за свою семейную жизнь. Хотят планировать семью именно в таком формате? Это их и только их дело, и я только одобрительно кивну головой, когда они будут посылать добрых советчиков куда подальше.

Вместе с тем критики плана 50% и защитники плана «Живи в кредит» обычно исповедуют примерно такую логику: для нормальной семьи важно быть как все, много потреблять, устраивать роскошные свадьбы, ездить в отпуск и иметь автомобиль не хуже, как у Сидоровых. Если у тебя не будет вкусной еды в холодильнике и модного шмота, девушка уйдёт от тебя к тому, кто сможет обеспечить ей достойный уровень потребления, и будет права. Ребёнку также нужны нормальные родители, которые смогут обеспечить ему стильные кроссовки и отдельную комнату, а не трясущиеся над скидочным дошираком жлобы, с которыми стыдно показаться на улице.

Опыт показывает, что реальность отличается от рекламы сразу по двум разрезам.

Во-первых, потребители и любители кредитов в среднем всегда живут беднее тех, кто думает о деньгах и планирует свою жизнь на годы вперёд. Тот, кто ходит в спортзал, сильнее того, кто не ходит, хоть он и тратит больше сил на возню с тренажёрами. Тот, кто учится, умнее того, кто не учится, хотя, опять-таки, он меньше позволяет своему мозгу отдыхать. Верно это правило и для денег: тот, кто экономит, богаче того, кто тратит.

С социальной жизнью дела обстоят ещё интереснее. В то время, как реклама показывает нам типичных потребителей в кругу друзей, — жарящих шашлыки или веселящихся на яхте, — на практике потребительский образ мышления мешает долговременным отношениям. Если оценивать близких людей как товар, выясняется, что супругов нужно регулярно менять на новых, посвежее, как это делают кинозвёзды обоих полов, а дети обычному человеку не нужны вовсе, так как они на долгое время понижают уровень жизни.

В соцсетях часто ноют: для ребёнка нужна отдельная комната, зарплата побольше, такие-то условия… при этом недовольные начисто игнорируют тот факт, что в условной бедной Африке, где никаких отдельных комнат никогда не было, детей заводят в промышленных объёмах, а в условной богатой Южной Корее наблюдается рождаемость в 1 ребёнка на пару и дичайший демографический кризис. Разгадка в том, что полностью рассуждения недовольных должны звучать так:

1. Если мы заведём ребёнка, наш уровень жизни понизится.

2. Мы не хотим, чтобы наш уровень жизни понижался.

3. Чтобы наш уровень жизни остался прежним, нам нужно: ещё одна комната, прибавка к зарплате в 30 тысяч рублей, такие-то условия…

4. Мы не можем завести ребёнка, так как у нас нет денег и жилья.

В соцсетях озвучивается только последний пункт, и все соглашаются: да, надо дать людям побольше денег, надо дать людям квартиры попросторнее, тогда демографический кризис будет преодолён. Опыт стран Запада показывает, что это не сработает, так как проблема не в том, что детскую кроватку физически некуда поставить, а в том, что ребёнок создаёт родителям неудобства. Нет разницы, будут они жить в однокомнатной или в пятикомнатной квартире, ребёнок в любом случае понизит их уровень жизни, а понижать уровень жизни они не хотят.

Абсолютно искреннее «у нас нет денег и жилья» будет звучать примерно до той точки, когда увеличение квартиры и увеличение штата прислуги перестанут иметь значение для семейного бюджета.

В результате сейчас детей спокойно, без долгих рефлексий, заводят две категории родителей. Или тот контингент, который не думает вообще, и для которого появление ребёнка является таким же сюрпризом, как и для их неолитических предков. Или семьи, которые не придают потребительским радостям большого значения. В число таких семей входят и семьи, привыкшие сознательно экономить — то есть тот самый Порфирий и та самая чета Ивановых из описания моего критика.

8. Личное потребление и инвестиции

Пожалуй, самый важный момент. Моя авторская неудача состоит в том, что мне не удалось донести в первоначальном тексте главного: план 50% вообще не про то, как герои купят себе квартиру, в которой они будут жить. Первая квартира им нужна только для того, чтобы не тратить деньги на аренду. План 50%, равно как и все остальные капиталистические планы, не про личное потребление, а про накопление капитала.

План 50% не про квартиру, где герои будут жить, а про капитал, с которого они будут получать доход: про свечной заводик, по пакет акций российских голубых фишек, про гостиницу у моря, про что угодно, дающее доход. Квартиры под сдачу были выбраны в примере исключительно потому, что они достаточно примитивны, чтобы пост получился наглядным. Как я много раз говорил, жилая недвижимость под сдачу — не единственный и, вероятно, далеко не лучший вариант вложения денег для частного инвестора.

Ещё раз: мой критик останавливается на моменте получения героями личного жилья. Вместе с тем главная идея плана не в том, что поросёнок Наф-Наф строит себе прочный дом, чтобы спрятаться там от волка, а в том, герои терпением и трудом сколачивают капитал, который постепенно начинает приносить им доход.

Собственно, в этом месте становится ясно, почему план 50% не про СССР: в СССР нельзя было иметь несколько квартир, нельзя было иметь капитал, нельзя было сдавать квартиры в аренду и жить на доходы с этих денег. С юридической точки зрения советский гражданин был собственностью государства и был обязан работать на государство за фиксированное довольствие вплоть до достижения пенсионного возраста.

При капитализме гражданин принадлежит сам себе: он может, например, купить десяток квартир и жить, сдавая эти квартиры в аренду. В СССР, повторюсь, система была принципиально иной. Я не говорю сейчас, что она была хуже или лучше, — это тема для отдельного разговора, — но никто не позволил бы советскому человеку ни купить 10 квартир, ни сдавать их в аренду жильцам. За подобные операции советских граждан сажали в тюрьму.

План 50% назван так потому, что герои тратят примерно 50% доходов на личное потребление, — в том числе и на собственное жильё, — а остальные 50% вкладывают в капитал. В изначальном плане я выделил героям первые пять лет на обзаведение небольшим собственным жильём: это было, на мой взгляд, целесообразнее, чем заставлять их куда-то инвестировать, требуя от них тем временем жить на съёмной квартире.

У критика Порфирий копил на первую квартиру целых 14 лет. Если бы его конечной целью была покупка квартиры, я бы ещё понял подобное — в изначальном плане семья купила по 12 метров каждому за 5 лет, а тут Порфирий купил 24 метра себе одному за 14 лет, не такая уж и большая разница. Однако идея плана была в том, чтобы как можно скорее начать сколачивать капитал, и, следовательно, Порфирию следовало разобраться с жильём за 5-7 лет.

Очевидно, ему надо было действовать иначе: экономить сильнее, найти работу с проживанием, уехать из Петербурга на заработки, найти вторую работу, купить комнату вместо квартиры, перебраться в загородный дом или найти более высокооплачиваемую работу, но всё же не выбиваться из графика таким вопиющим образом.

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Источник: Место для дискуссий

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