У невоспитанной Ксении Собчак заподозрили серьезное отклонение

По мнению телеведущей, красивые люди априори не могут быть толстыми. К этой категории можно отнести только стройных и подтянутых людей. А «тучных женщин», в свою очередь, звезда порекомендовала оставить для дальнобойщиков.
Актер Стас Садальским, который тоже является довольно упитанным мужчиной, вступился за дам с лишним весом. Он написал ироничное стихотворение, которое посвятил Ксении.
«Ах, не ешьте вы на ночь помногу,
Ладно, сами начнете полнеть,
Ваша муза, идя с вами в ногу,
За компанию станет жиреть.
И доймет вас приходом бессонница,
Муза будет спокойно же спать,
Ей не стоит совсем беспокоиться,
Где свалиться на пол иль кровать.
Ах, не ешьте вы на ночь помногу,
И не будет причин горевать.
Вы не станете дури в угоду,
Ерунду вот такую писать…», – колко осадил Собчак Садальский.
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Позже своим мнением относительно причины такой реакции Ксении на полных людей поделилась психолог Анна Завгороднева. В интервью Teleprogramma.pro доктор рассказала о существовании недуга под названием какоморфобия – боязнь тучных людей. Врач предполагает, что именно этот иррациональный страх вызывает у светской львицы такое негативное отношение к лишнему весу.
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