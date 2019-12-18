Выборы в Украине, горящий Нотр-Дам и московские митинги. «Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2019 году

Аналитики «Яндекса» рассказали, что больше всего интересовали россиян в 2019 году. Самые популярные запросы оказались связаны с украинскими выборами, пожаром в Нотр-Дам и летними протестами в Москве. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на исследование аналитиков компании.

По данным аналитиков, самым популярным событием стали выборы в Украине (61 балл из 100). На втором месте — пожар в Нотр-Дам (54 балла), а также митинги и протестное голосование в Москве (51 балл).

Популярные запросы представлены в категориях «События», «Люди», «Спорт», «Фильмы». Аналитики «Яндекса» оценивали запросы по стобалльной шкале — чем выше частота запроса, тем выше балл.

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