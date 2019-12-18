Выборы в Украине, горящий Нотр-Дам и московские митинги. «Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2019 году

Аналитики «Яндекса» рассказали, что больше всего интересовали россиян в 2019 году. Самые популярные запросы оказались связаны с украинскими выборами, пожаром в Нотр-Дам и летними протестами в Москве. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на исследование аналитиков компании.
По данным аналитиков, самым популярным событием стали выборы в Украине (61 балл из 100). На втором месте — пожар в Нотр-Дам (54 балла), а также митинги и протестное голосование в Москве (51 балл).
Популярные запросы представлены в категориях «События», «Люди», «Спорт», «Фильмы». Аналитики «Яндекса» оценивали запросы по стобалльной шкале — чем выше частота запроса, тем выше балл.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились пролить режим прекращения огня, объявленный в июле. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в эфире канала «Украина 24». «Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты рассказали об особенности храпящих мужчин / 26 октября
- Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел из-за возгорания кучи мусора – СМИ / 13 декабря
- «Ведомости»: Оператор мусорной реформы сменит руководителя / 22 ноября
- Лещенко: Тимошенко отказали в назначении ее ставленника в госкомпанию и она воспользовалась законом о земле как поводом перейти в оппозицию / 18 ноября
- Россия смогла перехватить в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО / 6 ноября
- Гройсман: Требовать заключения Ляшко за откровенную позицию по энергетической безопасности государства – это перебор / 19 ноября
- Минсельхоз прокомментировал массовую гибель пчел / 30 октября
- Московская биржа открылась ростом / 28 октября