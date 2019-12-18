Пенсионер из Хакасии умер в подъезде, ожидая социальное жилье

18.12.2019, 10:55, Новости дня

Следственный комитет проводит проверку после смерти пенсионера в подъезде жилого дома в Абакане. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело 73-летнего пенсионера без признаков жизни обнаружили на лестничной площадке в подъезде одного из домов в октябре. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате острой легочно-сердечной недостаточности.

Ранее погибший проживал в одной из квартир этого дома вместе с сожительницей, однако после ее смерти родственники попросили мужчину покинуть помещение, он уехал, а через несколько месяцев вернулся и стал жить в подъезде.

После обращения жителей соцслужбы помогли собрать необходимые документы для предоставления пенсионеру социального жилья, однако оно не было предоставлено своевременно. Теперь следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников социальных служб, которые должны помогать гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.



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