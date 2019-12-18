Скандалы: «Она животное»

Бывшая супруга защитника клуба НХЛ Никиты Зайцева Маргарита Готовцева выложила видео, на котором спортсмен и его отец отнимают у нее дочерей, а она просит их не трогать

Готовцева заявила, что в ходе того инцидента мужчины также порвали ухо ее няне, которая покинула Россию из соображений безопасности. В ответ отец Зайцева обвинил женщину в развратных действиях рядом с детьми, употреблении наркотиков, а в сети появилась компрометирующая видеозапись общения Готовцевой с новым возлюбленным.

Похищение детей

Скандальные разбирательства между защитником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никитой Зайцевым и его экс-супругой Маргаритой Готовцевой достигли своего пика. Бывшие возлюбленные уже официально разведены, и в данный момент проходит уже другой суд — по поводу определения местожительства детей и выплаты алиментов.

В ходе череды этих заседаний произошло событие: трое мужчин подбежали к машине Готовцевой, куда та вместе с няней усаживала дочерей, и насильно отняли обоих детей.

Маргарита выложила видеозапись инцидента в своем Instagram 6 декабря, заявив тогда, что уже 12 дней не знает, где находятся ее дочери, а полиция ничего не отвечает на ее заявления. В ролике видно, как девочки плачут, а мать кричит: «Не трогай детей!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Видит Бог, я не хотела что бы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит в нашей «семье». Я думаю это видео не нуждается в комментариях… но меня до сих пор трясет! Вот уже 12 дней я не знаю где мои девочки, не знаю с кем они!! Ведь их папа находится не в России!! Я писала несколько заявлений во всевозможные инстанции, включая полицию, на которую я рассчитывала, и умоляла найти моих детей, но до сих пор от них так и не поступило никакого ответа!! 12-ый день стоят в ушах их плач и крики «мама, мама, не хочу, помогите», вся эта картина… их ручки, протянутые ко мне, и мое чувство бессилия против трех взрослых мужчин, убегающих с малышками в машину… это просто варварство какое-то, 90-е вроде прошли, но получается, что я даже в детский центр спокойно с детьми выехать не могу. Няне порвали ухо, меня схватил какой то посторонний мужчина, малышек насильно вырывали за ручки, нам с няней ничего не оставалось делать как отпустить их, что бы просто не покалечить. Я пишу этот текст, и все внутри сжимается снова, от боли за моих детей, за то, что невинным маленьким деткам приходится такое переживать, от чувства беспомощности в стране и городе, в котором я выросла. Так не поступают достойные мужчины, так себя в принципе не ведут взрослые люди!!! Это кошмар… и я буду бороться до конца за своих девочек… Я обращаюсь сейчас к моим бывшим свекрови и свекру: Вы можете как угодно обзывать, оскорблять меня, и даже нападать! Но вы не имеете права впутывать крошечных девочек в свои разборки со мной! Верните мне моих дочек и не травмируйте больше их детскую психику! @mvd.russia @russiahockey @anna_jurevna @milanahelp.ru @stopkidnapping_official @malakhov007 @igorzaitsev6

Публикация от Маргарита Готовцева (Рубина) (@margo__ruby) 6 Дек 2019 в 2:12 PST

В похищении женщина обвинила своего бывшего супруга и его родителей, которые, по ее утверждениям, давно угрожали отнять у нее девочек. В эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Готовцева подробно рассказала о произошедшем.

«Это произошло 23 ноября в 11:50. Это Москва, район Хамовники, где я снимаю квартиру. Прекрасно знала, что Никита будет в городе в эти дни и не хотела никуда выходить (на официальном сайте «Оттавы Сенаторз» отмечалось, что Зайцев покинул клуб по семейным обстоятельствам. — «Газета.Ru»). Но мой предыдущий адвокат посоветовал мне выйти в именно в этот день с детьми на какую-то экспертизу.

Сейчас я адвокатов поменяла, новые юристы буквально вчера начали заниматься делом.

Возвращаясь к видео: на нем Никита несет одного ребенка, а второго — его отец Игорь Зайцев. Во время этого инцидента нашей няне порвали ухо серьгой — полностью разорвали мочку.

Мои синяки тоже зафиксированы в травмпункте, но для меня этот факт на последнем месте. Самое важное в этой ситуации — это то, каким образом все происходит по отношению к детям.

Знаю, что Никита прилетел на полтора дня. Они караулили меня под домом. Когда все произошло, Никита улетел в Канаду в тот же вечер», — рассказала Готовцева.

«Так все и было. Люди вели себя ненормальным образом и надорвали мне в схватке ухо. Я вообще не знаю этих людей, никогда их не видела. Недавно ведь работаю в этой семье»,

— отметила женщина.

«Мы написали заявление по поводу произошедшего», — подытожила Готовцева.

Обвинения в разврате и приеме наркотиков

Сам Зайцев никак не комментирует ситуацию — в данный момент он, по информации сайта «Оттавы», находится в распоряжении клуба и проходит восстановление от полученной недавно травмы.

За него информационную войну с бывшей супругой ведут проживающие в Москве родители — Игорь и Елена Зайцевы, — у которых сейчас, по предположению Маргариты, и находятся дети.

В основном все комментарии дает отец, и его обвинения в сторону Готовцевой являются довольно серьезными.

Во-первых, Зайцев-старший утверждает, что девочки практически всю свою жизнь (старшей — четыре года, младшей — два) провели у бабушки с дедушкой, а мать о них совершенно не заботилась, ведя тем временем распутный образ жизни.

«Обращаюсь к «доброжелателям». Вы не проводили бессонных ночей, когда девочки болели, а их мама ползала по столу, засыпанном марихуаной, бухала в ночных клубах, не общалась с ними месяцами, в то время как их надо было кормить грудью», — написал мужчина в своем Instagram.

«Есть огромное количество аудио и видеозаписей, подтверждающих, что Маргарита — конченое животное. Девчонки всю жизнь жили с нами.

Никита прилетел и забрал их, потому что Маргарита не давала с ними видеться и поставила запрет на выезд», — так бывший свекр объяснил решение отнять детей. Адвокат Никиты Зайцева Виктория Данильченко заявила в СМИ то же самое.

«За все то время, что девочки находятся у бабушки с дедушкой, мама ни разу не позвонила, не поинтересовалась, как у них дела. Никита не то что не запрещал, а сам искал Маргариту, чтобы она пообщалась с детьми», — рассказала юрист.

Во-вторых, Зайцев-старший обвинил бывшую невестку в разврате и пристрастии к наркотическим веществам.

Недавно кем-то анонимным в сеть оказались слиты кадры с камер наблюдения, установленных в доме, где Готовцева проживала с детьми после расставания с Зайцевым. На них видно, как она проводит время с молодым человеком, который крутит самокрутку, а в какой-то момент оба обнажаются.

В этот же ролик включены фрагменты того, как одна из дочерей громко плачет, мать подходит к ней через какое-то время, ругает, вытаскивает из детского кресла и отправляет в другую комнату. Это действие происходит в другом помещении и в другое время дня.

Зайцев-старший считает, что эти видеозаписи являются доказательством распутной жизни Готовцевой, ее пристрастия к наркотикам и того, что она невнимательно относится к своим детям.

«В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети»,

— цитирует мужчину «РЕН ТВ».

﻿

На съемках «Прямого эфира» присутствовала спортивный агент Дарья Шишканова (к слову, подруга футболиста Александра Кокорина), которая заняла сторону родителей Зайцева и заявила, что якобы сама точно знает, какой распутный образ жизни вела Маргарита.

«Человек пришел сюда для того, чтобы очернить Никиту, и нагло всем врет. Таким образом ее проинструктировал адвокат. Это все делается для того, чтобы с помощью детей получить деньги.

У Никиты начала качаться голова от рогов, которые ты ему наставляла. Когда Зайцев однажды играл в другом городе, Маргарита собиралась уехать в Лас-Вегас с любовником.

Писала подругам: «Никита уехал на пять дней, как я хочу секса!» Вы приводили голого мужчину в дом Никиты, где были маленькие дети, которые могли в любой момент выйти из комнаты.

Это бизнес-проект, чтобы отнять деньги у спортсмена! Она для этого выходила замуж!» — заявила Шишканова.

Сторону Зайцева заняла и известная телеведущая Лера Кудрявцева. Она выложила в своих соцсетях скриншот переписки, на котором некая девушка с ником Margosha выкладывает фото половины своего лица (понять, кто это на самом деле, невозможно) с неприличным признанием о том, что ублажала чужих мужчин.

Кудрявцева заявила, что это подлинное сообщение Готовцевой, которая якобы изменяла супругу. «Этот пост в защиту Никиты Зайцева!!! Я знаю его лично, знаю его семью и знаю этого парня как скромного трудягу, профи и хорошего парня.

Бабоньки, вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве и после этого ведете себя, как мрази, а потом бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать. Прежде чем это делать, расскажите и покажите, чем вы занимаетесь в то время, как ваш муж играет в хоккей.

Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков, употребляете наркотики, а потом хотите, чтоб вас поддержали бедных и несчастных?» — написала поп-дива.

Когда подписчики в комментариях спросили ее, есть ли еще какие-либо доказательства, кроме скриншота с обрезанным лицом, который можно легко подделать, Кудрявцева ответила: «Конечно». Но пока больше ничего не выложила.

Ответ на обвинения

Готовцева дала свой ответ на поступившие претензии.

По поводу того, что она якобы никогда не заботилась о дочерях, а их воспитывали бабушка с дедушкой, женщина выложила видео в Instagram, на котором она собирает детей в гости к Зайцевым-старшим, но девочки не хотят.

«Не хочу к Лене!» — говорит одна из дочерей, называя так свою бабушку.

«Ну надо там немного пожить», — отвечает мать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пересматривала свой альбом в телефоне и нашла одно из многих видео с дочками… 23 августа 2019 года… Мы с Никитой давно не вместе, я собираю моих девочек к бабушке. Они называют мою бывшую свекровь по имени — Лена. Вы сами видите, как они начинают плакать при упоминании, что я их собираю их к бабушке. В тот день я отвезла дочек к родителям бывшего мужа и… после этого не видела их полтора месяца (!). На все мои сообщения Лена и Игорь Зайцевы не реагировали, а потом просто меня заблокировали. Детей я нашла в подмосковном санатории, с няней. Родители Никиты в это время были с ним в Канаде, отмечали его день рождения…. а мои девочки — одни, без мамы и папы… Поэтому я совершенно не знаю, кому они сейчас оставили Сонечку и Верочку и что с ними происходит…. И мне очень удивительно слышать такие уверенные слова адвоката @vbdanilchenko , что дети с рождения были с папой, с няней, с бабушкой и дедушкой. У меня только один вопрос, уважаемая Виктория Борисовна, а где по вашей версии была я, если мой телефон полон фото и видео с моими дочками с первого дня их рождения?

Публикация от Маргарита Готовцева (Рубина) (@margo__ruby) 16 Дек 2019 в 1:03 PST

В эфире программы Готовцева рассказала, что в тот раз родители Зайцева так и не вернули ей детей в срок, из-за чего она не смогла отметить двухлетие младшей дочери вместе с ней.

«Недавнее похищение — это не первое скрывание детей от меня в ходе процесса. Когда я в последний раз доверилась родителям Никиты и отдала девочек им на выходные, они стали прятаться, уходить от ответа на вопрос, где находятся с детьми.

И в один момент они меня заблокировали, так что я не отметила день рождения с дочкой, которой 15 сентября исполнилось два года. В тот раз я не видела своих детей полтора месяца. Я ездила, долбилась во все двери, не могла никуда попасть. Они сменили все замки, коды.

Как мне в итоге вернули детей? Мне никто не вернул, я добралась до них сама. Мне подсказали, где девочки могут находиться, это оказался санаторий.

Выяснилось, что дети одни в санатории с няней, а бабушка с дедушкой в Канаде с Никитой — отмечают его день рождения. Я забрала детей с трудом: няня вызывала полицию, чтобы мне их не отдавали»,

— рассказала Готовцева.

Также она подчеркнула, что ее телефон забит фото и видео с дочерьми с самого их рождения, что является доказательством того, что на самом деле она всегда проживала с детьми и заботилась о них.

По поводу слов адвоката Зайцева Виктории Данильченко, что Никита якобы сам искал мать, чтобы та пообщалась с детьми, Маргарита также дала ответ.

В ходе программы были продемонстрированы кадры того, как она звонит Игорю Зайцеву уже после последней пропажи детей, и происходит следующий диалог:

Готовцева: «Это мои дети, я хочу забрать детей. Где они находятся?»

Зайцев-старший: «Это дети и моего сына тоже. Они проживают там, где прописаны, все нормально». Готовцева: «Но сын не в России, а я мама, и хочу, чтобы в Москве дети были со мной. Вы же их дедушка».

Зайцев-старший: «Дети с сыном, все нормально».

Готовцева: «Хорошо. Я тогда хочу увидеть своих детей».

Зайцев-старший: «До свидания».

Также была показана запись того, как Готовцева приезжает в дом по прописке дочерей, но там никто не открывает, а соседка утверждает, что никаких детей тут не было.

Затем женщина отправилась в коттедж, где, по ее информации, на самом деле находились девочки, но там ей отказались открывать. Тогда она вызвала полицию.

«Я слышу, что дети находятся там. Бывший свекр их похитил, и две недели нет никакой информации», — сообщила женщина полицейским.

«Мне запрещено в чужую собственность заходить. Пишите письменное заявление», — ответил страж правопорядка.

Таким образом, Готовцева показала, что пыталась связаться с дочерями. Также она прокомментировала видео с мужчиной у себя в доме. «Это трехэтажный дом, где у каждого ребенка своя комната на втором этаже. Все происходило глубокой ночью, детей рядом не было, они спали у себя.

С Никитой мы уже были тогда в разводе, год не жили вместе, у него была другая девушка, а этот мужчина был моим спутником на тот момент. Что касается обвинений в наркотиках, то мой молодой человек скручивал самокрутку для табака.

У людей совершенно потрясающая фантазия. Они опорочили мою честь и достоинство», — заявила Маргарита.

Адвокат Готовцевой Марина Дубровская добавила, что за слитые в интернет интимные кадры можно ответить по уголовной статье.

«Люди, которые поставили камеры в доме и опубликовали все это в интернете, совершили уголовное преступление. Они выложили в сеть частную жизнь. Нам известно, что это выложил отец Никиты Зайцева.

Есть переписка, что он угрожает это сделать», — заявила юрист.

Что касается фрагмента, на котором Маргарита ругает дочь, то сама женщина объяснила его следующим образом:

«На этом видео дети недавно вернулись от бабушки с дедушкой. Они всегда возвращались оттуда в стрессовом состоянии, а у меня с ними был особый режим, диета. И я не даю слабин, придерживаясь своих порядков в воспитании».

Требования по алиментам, но отказ от имущества

В ходе эфире Готовцева заявила, что отказалась от брачного договора, и оставила все имущество бывшему супругу. Это подтвердили ее адвокаты Ольга Макарова и Марина Дубровская.

«Маргарита отказалась от брачного договора, все имущество принадлежит Никите. Никакого раздела имущества не будет. Все в пользу Никиты», — заявила Дубровская.

Таким образом, в данный момент Готовцева претендует на две вещи, — чтобы дочери проживали с ней и чтобы ей выплачивались алименты в размере 33% зарплаты Зайцева.

Зарплата Зайцева в «Оттаве» составляет $4,5 млн, и в случае, если суд займет сторону Готовцевой, оставит детей с ней и обяжет хоккеиста выплачивать 33% доходов в качестве алиментов, это может стать для него и его семьи серьезными финансовыми потерями.

«Почему именно треть дохода? Это не мое желание, такой процент положен по закону, потому что у меня двое детей от этого мужчины», — объяснила женщина.

В данный момент известно, что сам Зайцев подал к экс-супруге встречный иск, в котором требует, чтобы дети проживали с ним и чтобы сама Маргарита платила ему 33% со своих доходов.

Процесс и без того проходил тяжело, а теперь ситуация стала еще запутаннее после похищения детей. Дубровская заявила, что основные проблемы якобы создают Зайцевы-старшие, а не отец дочерей.

«Мы сейчас не судимся с папой, его в Москве нет. И он нигде не говорит, какая Маргарита плохая мать. Мы по факту боремся с бабушкой и дедушкой. И это странно. Есть родители, у них права равные, но не бабушка с дедушкой», — отметила адвокат.

Антон Борисов

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились пролить режим прекращения огня, объявленный в июле. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в эфире канала «Украина 24». «Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. […]