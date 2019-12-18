Здоровье: Онкологи назвали способ спастись от распространенного вида рака

Специалисты из США провели исследование, по итогам которого была выявлена взаимосвязь между лишним весом и риском возникновения рака молочной железы. Они установили, что у похудевших женщин угроза заболеть онкологией снижалась, передает телеканал «360».

Эксперты исследовали показатели здоровья 180 тысяч женщин старше 50 лет. Их вес трижды измеряли в течение 10 лет. Выяснилось, что при умеренном похудении – от двух до пяти килограммов – риск возникновения рака молочной железы снижался на 13%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Знаменитая певица Alessia Voice рассказала, что думает о проекте продюсера. По ее словам, программа должна получиться весьма любопытной для зрителя. «Мне нравится шоу «Keeping Up with the Kardashians» о семье Кардашьян, а так как за основу «ЯнаСупер» взята концепция именно этого шоу, то вероятно получится интересно. Не могу дать точную оценку, ведь я еще не […]