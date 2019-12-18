Здоровье: Онкологи назвали способ спастись от распространенного вида рака

Специалисты из США провели исследование, по итогам которого была выявлена взаимосвязь между лишним весом и риском возникновения рака молочной железы. Они установили, что у похудевших женщин угроза заболеть онкологией снижалась, передает телеканал «360».
Эксперты исследовали показатели здоровья 180 тысяч женщин старше 50 лет. Их вес трижды измеряли в течение 10 лет. Выяснилось, что при умеренном похудении – от двух до пяти килограммов – риск возникновения рака молочной железы снижался на 13%.
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