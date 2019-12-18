Губернатору-долгожителю нашли место в Совфеде

Создатель «калужского чуда» готовится к новому витку политической карьеры

Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации. По данным СМИ, Артамонов будет выдвинут от исполнительной власти Калужской области и в палате возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо Евгения Бушмина, скончавшегося в начале октября. Бушмин не только возглавлял комитет, но и был вице-спикером. После его смерти эту должность занял сенатор от Костромской области Николай Журавлев.

По сообщению РБК, после назначения в Совет Федерации Артамонов может занять и пост вице-спикера вместо Журавлева, но этот вопрос пока не решен.

Полномочия Артамонова истекают в следующем году, он не будет баллотироваться на новый срок. Как ожидается, губернатор может уйти в отставку во время очередной ротации глав регионов.

Глава Калужской области — второй после губернатора Белгородской области Евгения Савченко долгожитель среди глав регионов: он занимает эту должность с 2000 года.

Глава Калужской области продолжит свою политическую карьеру

«Сейчас я стараюсь добросовестно исполнять мои обязанности, и вроде как у меня это получается, — заявил РБК Артамонов. — Когда у меня произойдут перемены в моей карьере, я обязательно вас об этом извещу».

Благодаря одобренному на прошлом заседании Совета Федерации закону Артамонов может попасть в верхнюю палату как бывший губернатор еще до выборов. Согласно законопроекту врио главы региона может поменять сенатора, не дожидаясь их. В верхнюю палату, оговаривается в документе, можно выдвинуть депутата законодательного собрания, Государственной думы, бывших сенаторов или глав региона.

Ранее на одном из брифингов сам Артамонов заявлял журналистам, что если со временем ему все же придется покинуть пост губернатора, то он вместо традиционного сенаторского кресла для «отставников» в Совете Федерации предпочел бы должность главы Калуги, чтобы еще долго оставаться полезным любимому городу и землякам.

Анатолий Артамонов занимает должность губернатора Калужской области с 18 ноября 2000 года. Согласно официальным данным, за это время в регионе создано 12 индустриальных парков, где размещены производства свыше 90 крупных компаний, включая известные международные концерны. Калужская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации с наиболее высокими показателями инвестиционной привлекательности. С 2006 года в экономику области инвестировано более 880 млрд рублей, создано почти 28 тысяч новых рабочих мест.

По оценкам аналитиков, «калужское экономическое чудо» в первую очередь связывают со строительством в регионе автомобильных заводов Volkswagen, Peugeot, Citroen и других. Так, в калужской промышленности автопромышленность занимает самую большую долю — более 35%, область собирает более 11% всех автомобилей в России (третье место среди регионов).

Однако за последние годы ухудшились социальные показатели. Реальные зарплаты в регионе за период с 2011 года выросли лишь на 11,8%, и это один из худших результатов в Центральном федеральном округе — у лидера, Тульской области, рост за тот же период составил почти 23%, сообщает РБК. Средние денежные доходы калужан стагнируют с 2016-го, растет уровень бедности. Доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась по итогам 2018 года до 10,9%, это хуже, чем в Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях, хотя в 2012-м показатель составлял 8,5%.

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